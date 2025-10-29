Garázdasággal gyanúsítják Dudás Miklóst – Ismét bajban a volt bajnok

A világbajnok kajakosként is ismert Dudás Miklós korábban a magyar sport egyik legfényesebb csillaga volt, aki az utóbbi években inkább civil és médiás szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet. Most pedig ismét középpontba került – egy újabb kellemetlen ügy miatt.
A Magyar Nemzet Információi szerint a korábbi világbajnok heves vitába bonyolódott egy ismerősével, amely odáig fajult, hogy a férfi autójában kár keletkezett. A rendőrség kedden garázdaság és rongálás vétségének gyanújával hallgatta ki a sportolót.
A hatóság korábban hivatalosan is megerősítette az eljárás tényét:
A férfit az esettel összefüggésben a BRFK XVIII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói rongálás vétség és garázdaság vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi szabadlábon védekezik.
A kihallgatás után Dudás Miki nem került őrizetbe, jelenleg szabadlábon várja a nyomozás további fejleményeit.
A mostani eset nem előzmények nélküli. Az utóbbi években már volt hasonló botránya, amikor szintén egy kétes ügy miatt indult eljárás ellene. Akkor is felmerült a rongálás gyanúja, és az ügy hónapokig tartotta izgalomban a közvéleményt.
Sokan most értetlenül állnak az újabb történet előtt, hiszen a sportoló évekig a kitartás és fegyelem mintaképe volt. Egykori rajongói közül többen csalódottságukat fejezték ki a közösségi oldalakon, miután kiderült, hogy ismét rendőrségi eljárás indult ellene.
Dudás Miklós hosszú éveken át a magyar kajak-kenu válogatott meghatározó alakja volt. Fiatalon világbajnoki címet szerzett, a szakma pedig a sportág egyik legnagyobb ígéretének tartotta. A versenypályáról visszavonulva a médiában is megjelent, ahol sportos múltjának köszönhetően sokan ismerték és kedvelték meg.
Most azonban nem egy sportesemény vagy tévés szereplés miatt került reflektorfénybe, hanem egy sokkal kellemetlenebb ügy okán. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, és egyelőre nem született döntés a felelősség kérdésében.
A történtek után kérdés, hogyan tudja majd kezelni a helyzetet a korábbi bajnok. Egykori pályatársai szerint a sportban megszokott fegyelem és önuralom most is segíthet neki, ha valóban le akarja zárni ezt az időszakot.
Bár a gyanúsítás nem jelenti automatikusan a bűnösség kimondását, az ügy kétségkívül árnyékot vet Dudás Miklós hírnevére. A vízen már bizonyított, most az élet viharai között kell helytállnia – és ez lesz talán a legnehezebb versenye.
A Bors próbálta telefonon elérni a sportolót, mindezidáig nem jártunk sikerrel.
