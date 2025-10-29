Garázdasággal gyanúsítják Dudás Miklóst – Ismét bajban a volt bajnok

A világbajnok kajakosként is ismert Dudás Miklós korábban a magyar sport egyik legfényesebb csillaga volt, aki az utóbbi években inkább civil és médiás szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet. Most pedig ismét középpontba került – egy újabb kellemetlen ügy miatt.

Dudás Miklós kajakos ismét középpontban van (Fotó: Bors Archív)

Dudás Miklós ismét rendőrségi ügybe keveredett

A Magyar Nemzet Információi szerint a korábbi világbajnok heves vitába bonyolódott egy ismerősével, amely odáig fajult, hogy a férfi autójában kár keletkezett. A rendőrség kedden garázdaság és rongálás vétségének gyanújával hallgatta ki a sportolót.

A hatóság korábban hivatalosan is megerősítette az eljárás tényét:

A férfit az esettel összefüggésben a BRFK XVIII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói rongálás vétség és garázdaság vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi szabadlábon védekezik.

A kihallgatás után Dudás Miki nem került őrizetbe, jelenleg szabadlábon várja a nyomozás további fejleményeit.

Egy bajnok, akit ismét utolért a balhé

A mostani eset nem előzmények nélküli. Az utóbbi években már volt hasonló botránya, amikor szintén egy kétes ügy miatt indult eljárás ellene. Akkor is felmerült a rongálás gyanúja, és az ügy hónapokig tartotta izgalomban a közvéleményt.

Sokan most értetlenül állnak az újabb történet előtt, hiszen a sportoló évekig a kitartás és fegyelem mintaképe volt. Egykori rajongói közül többen csalódottságukat fejezték ki a közösségi oldalakon, miután kiderült, hogy ismét rendőrségi eljárás indult ellene.

Dudás Miklós világbajnok kajakos nem először került már bajba (Fotó: Bors Archív)

A bajnoki múlt árnyékában

Dudás Miklós hosszú éveken át a magyar kajak-kenu válogatott meghatározó alakja volt. Fiatalon világbajnoki címet szerzett, a szakma pedig a sportág egyik legnagyobb ígéretének tartotta. A versenypályáról visszavonulva a médiában is megjelent, ahol sportos múltjának köszönhetően sokan ismerték és kedvelték meg.

Most azonban nem egy sportesemény vagy tévés szereplés miatt került reflektorfénybe, hanem egy sokkal kellemetlenebb ügy okán. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, és egyelőre nem született döntés a felelősség kérdésében.