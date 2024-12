Utolsó útjára kísérik a horrorbaleset áldozatát, álvideók árasztották el a netet

Margiték otthonában mindig ég a szeretet lángja Fotó: Markovics Gábor / Bors

Tavalyelőtt még boldog mosollyal díszítette a karácsonyfát családja körében Sujbertné Margit, akit három csodás gyermekkel és egy tündéri kisunokával áldott meg az élet. Az idei ünnepekre azonban csak a könnyek maradtak a hajdan boldog családanya számára, miután tavaly a sors kegyetlen húzással elvette tőle rajongva szeretett lányai egyikét, a 23 éves Melániát. A BORS CIKKÉBŐL most azt is megtudhatod, hogyan tölti a karácsonyi ünnepeket a gyászoló édesanya, immár második éve.

Legutóbb például az Eiffel-torony lángolásáról lehetett hamis képeket látni, hála a mesterséges intelligenciának Fotó: AFP

Egyre több online átveréssel találkozhatsz te is, pláne a karácsonyi ünnepek időszakában. Nem is beszélve arról, hogy már a mesterséges intelligenciában sem bízhatsz. A héten ugyanis arról olvashattál, hogy újabb műemlék kapott lángra Párizsban. Nem sokkal azután, hogy újra nyitotta kapuit a nagyvilág előtt a Notre Dame, most az Eiffel-toronyból kellett kimenekíteni a turistákat. Az interneten szinte vírusként terjedtek az eseményeket igazoló képek. Biztos, hogy erről van szó? Biztos lehetsz benne, hogy valódiak a képek? A mesterséges intelligencia fejlődésével sajnos az a válasz, hogy nem. A helyzet ugyanis az, hogy manapság már bárki, könnyedén generálhat vadabbnál vadabb képeket, ami korántsem fedi a valóságot. Ennek részleteiről pedig ITT OLVASHATSZ.