Aggasztó hírt osztott meg az élő Nostradamus: Rejtélyes jelek érkeznek Antarktisz felől

Antarktisz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 19:00
Nostradamusjóslat
Egy NASA-projekt olyan rádiójeleket észlelt, amelyeknek a jelenlegi fizika szerint nem lenne szabad létezniük. Van, aki hibára gyanakszik, az élő Nostradamus szerint azonban a jelek új univerzumok kapuját nyithatják meg.

Egy rejtélyes jelet észleltek mélyen az antarktiszi jég alól, amely teljesen zavarba ejtette a tudósokat. Most pedig maga az élő Nostradamus állítja azt, hogy ez ismeretlen párhuzamos univerzumokra utalhat.

Az élő Nostradamus újabb hátborzongató jóslattal sokkolta az emberiséget. Fotó: Twitter

A 38 éves brazil Athos Salomé, akit csak élő Nostradamusként ismernek, miután pontosan megjósolt számos világméretű eseményt, most arra figyelmeztetett, hogy ez lehet az első repedés a valóság megértésében.

A szokatlan rádióhullámokat egy NASA-projekt, az Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) észlelte, amely olyan műszerekből áll, amelyek célja a neutrínónak nevezett részecskék detektálása. Azonban ahelyett, hogy fentről érkező részecskéket érzékelt volna, a ballon valami egészen váratlan dolgot fogott, rádióhullámokat, amelyek mélyről, a Föld belsejéből jöttek, majd úgy tűnt, áthatoltak a bolygón, és a másik oldalon távoztak.

A leírt jelenség a fizika mostani ismeretei alapján teljesen lehetetlen. A legtöbb tudós technikai hibára, esetleg a ballon belsejében történt visszaverődésre vagy műszerhibára gyanakodott, de nem mindenki van meggyőződve erről.

Egy új ballon, a PUEO, amely ötször érzékenyebb lesz, mint az ANITA, 2025 decemberében indul útnak. Ha ez is ugyanazokat a rejtélyes jeleket észleli, az véglegesen bizonyíthatja, hogy nem véletlenről van szó, hanem egy eddig ismeretlen jelenségről.

Egyszerűen szólva, ez megnyitná a lehetőséget egy tüköruniverzumra, ahol az idő az ellenkező irányban halad. Ha a PUEO megerősíti ezeket a jeleket, akkor már nem tudományos fantasztikumról beszélünk, hanem az első konkrét bizonyítékról, hogy a valóság nem egyedi. Ez annak a korszaknak a kezdetét jelzi, amelyben az emberiségnek nemcsak elméleteit, hanem magát a valóságról alkotott felfogását is újra kell írnia.

- nyilatkozta Salomé a Daily Mail-nek.

A jós szerint egy új fizikai korszakba fog lépni az emberiség, ha a másik eszköz is igazolja a jeleket, viszont ha nem akkor valószínűleg csak egy hibáról van szó.

2030-ra, ha a felfedezés megerősítést nyer, szinte elkerülhetetlen a Nobel-díj, valamint megnyílik a verseny a gyakorlati használatáért is a jeleknek, amelyek nemcsak a tudományt, hanem a globális erőegyensúlyt is átalakíthatják.

Néhány elmélet szerint a furcsa jeleket új, eddig ismeretlen részecskék vagy valami természetfeletti jelenség okozhatta, esetleg földönkívüli technológia.

Mi van, ha a jelek nem természetesek? Lehetnek nem emberi technológia hatásai, adások vagy mesterséges energiák, amelyek kozmikus jelenségnek álcázzák magukat. Ha technológiáról van szó, akkor az emberiség történelmének legnagyobb felfedezése előtt állunk. Nem a világegyetemről, hanem arról, hogy ki más lakhatja azt. Az emberek túl sokat foglalkoznak azzal, mi van az űrben, és elfelejtik, mi rejtőzik a Föld alatt.

- tette hozzá a jós.

A tanulmányban egy nemzetközi kutatócsoport kifejtette, hogy ezeket az eredményeket a részecskefizika jelenlegi ismeretei alapján nem lehet megmagyarázni. Ez jelentheti azt, hogy teljesen új részecskék és kölcsönhatások játszanak szerepet, vagy hogy ezek a szokatlan jelek a titokzatos sötét anyag hatásai.

Salomé szerint 2025 lesz a fordulópont. Egyfelől a tudomány hatékony eszközöket adhat az emberek kezébe számos probléma megoldására, másfelől viszont előfordulhat, hogy a technológiát tudatlanul fogjuk használni.

Ez a következő évben fontos kérdésekre ad majd választ. Vajon építjük a jövőbe vezető utat, vagy egy zavaros világ felé sodródunk? Úgy tűnik, a világ most az eddigi legkritikusabb válaszút előtt áll.

A jós szerint a James Webb űrteleszkópnak köszönhetően az emberiség végre választ kaphat a földönkívüli élet létezésének kérdésére, miközben olyan kormányok, mint az Egyesült Államok, titkos UFO-aktákat hozhatnak nyilvánosságra.

 

