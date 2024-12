Lángol az Eiffel-torony – vagy mégsem? - Vigyázz, így ver át az AI!

Újabb műemlék kapott lángra Párizsban. Épphogy újranyitotta kapuit a nagyvilág előtt a Notre Dame, most az Eiffel-toronyból kellett kimenekíteni a turistákat. Az interneten szinte bombaként robbant a hír és rengeteg fotó és videó is nyilvánosságra került. Ám biztos, hogy mindegyik valódi? Ez a nagy kérdés. A helyzet ugyanis az, hogy a mesterséges intelligenciának hála már bárki könnyedén generálhat vadabbnál vadabb képeket, ami korántsem fedi a valóságot. De akkor mi is az igazság?

Valóban ilyen hatalmas lángokkal égett az Eiffel torony? Fotó: Facebook

Lángoló Eiffel-torony fotók és videók árasztották el az internetet, ezzel hatalmas pánikot keltve az emberekben. A Tik-Tokon is rengeteg ilyen felvétellel szembesülhetünk. Egy párizsi lány látva a videókat azonnal odarohant az ablakhoz, hogy megnézze, tényleg ekkora baj történt-e. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor az ablakon kinézve látta, hogy csupán átverés az egész és minden a legnagyobb rendben van. A mesterséges intelligencia valósághűen ábrázolja hogyan is nézne ki, ha lángra kapna a párizsi műemlék. Te azonban ne hagyd magad becsapni! Elmondjuk, mi is történt valójában.

Ez okozta a tüzet az Eiffel-toronyban

Tényleg tűz ütött ki a párizsi Eiffel-toronyban december 24-én délelőtt. Ez az ábrázolásmód azonban túlzás. A lángok ugyanis a liftaknában, az épület első és második szintje között csaptak fel délelőtt 10:30 körül, amit nagyon gyorsan meg is fékeztek. A tüzet nagy valószínűséggel egy túlhevült kábel okozhatta. Az eset miatt 1200 turistát kellett evakuálni az épületből, a lángok oltása alatt pedig a tornyot lezárták. Pár órán belül azonban minden veszély elhárult, a műemlék pedig újra megnyitotta kapuit.

