„Ki van tömve” – hiába a tűzijáték, L.L. Junior dudorodó nadrágja ellopta a show-t a koncerten – Videó

Egy másodperc töredéke alatt tűnt el az álmosság azoknak a szeméből, akik látták L.L. Junior fellépését Törökbálinton. Az ingyenes, nem mellesleg remek hangulatú bulira augusztus 20-án került sor 19:30-tól, vagyis nem sokkal a tűzijáték előtt. Ám könnyen lehet, hogy a koncerten látottak után már senki nem tudott az ünnepi égi fényjátékra koncentrálni.

L.L. Junior nem fél megmutatni, amit a természettől kapott (Fotó: Markovics Gábor)

No de mégis mi történt?

Az vitathatatlan, hogy L.L. Junior karrierje gyakorlatilag a Fekete Vonat berobbanása óta töretlen, sokan álmukból felkeltve is vele tudnák dúdolni, hogy:

"Szép lány vagy, a legszebbik igen, De nekem még nem mondtál igent! Nem kérek tőled semmi mást, Csak egyetlen éjszakát."

Van azonban valami, ami már nem először kap az ismerős dallamoknál is nagyobb hangsúlyt a fellépéseken: ez pedig nem más, mint L.L. Junior, azaz Lesi László koronaékszere!

Bizony a nadrágjába rejtett büszkeség már júniusban főszereplővé vált: akkor egy olyan videó terjedt el a rapperről, amin egy szűk gatyába bújva csinálja a show-t, ám hiába a csinos táncoslányok, egyszerűen nem lehetett mást nézni, csakis AZT.

Ahogy akkor a Bors is megírta: az észrevételek természetesen eljutottak Juniorhoz is, aki a barátai társaságában értékelte a helyzetet ezzel az egyszerű mondattal:

„Tehetségből és férfiasságból bőven kaptam Istentől, mit lehet tenni?”

L.L. Junior nadrágja ismét főszerepbe került

Bár a júniusi eset után azt lehetett olvasni, hogy L.L Junior lecserélte a ruhatárát, és inkább bő cuccokban lép fel, augusztus 20-án pont úgy álltak a csillagok, hogy a történelem megismételte önmagát. Sőt, L.L. Junior még emelte is a tétet! Bár egy laza, zöld gatyában tolta végig a törökbálinti show-t, egész egyszerűen így sem lehetett másra koncentrálni. Főleg, mert a dal egy adott pontján rá is markolt a legnemesebb testrészére.

Mindent a szemnek! Ez lehetett a jelszó L.L. Junior fellépésén Fotó: Reddit

Mondanunk sem kell, a Reddit nevű közösségi oldal kommentszekciója valósággal felrobbant a látottaktól, a legtöbb hozzászóló egész egyszerűen nem érti, hogy mi is történik pontosan.

„Szerintem el akarta takarni, de csak jobban magára vonta a figyelmet.”