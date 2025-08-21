UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ki van tömve” – hiába a tűzijáték, L.L. Junior dudorodó nadrágja ellopta a show-t a koncerten – Videó

L L Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 18:00
nadrágkoncertshow
Ismét megtörtént, hogy a rapper koncertjén nem az ismerős dallamoké volt a főszerep. L.L. Junior nadrágja ugyanis minden tekintetet magára vonzott.
Trinity
A szerző cikkei

Egy másodperc töredéke alatt tűnt el az álmosság azoknak a szeméből, akik látták L.L. Junior fellépését Törökbálinton. Az ingyenes, nem mellesleg remek hangulatú bulira augusztus 20-án került sor 19:30-tól, vagyis nem sokkal a tűzijáték előtt. Ám könnyen lehet, hogy a koncerten látottak után már senki nem tudott az ünnepi égi fényjátékra koncentrálni.

L.L. Junior
L.L. Junior nem fél megmutatni, amit a természettől kapott (Fotó: Markovics Gábor)

No de mégis mi történt?

Az vitathatatlan, hogy L.L. Junior karrierje gyakorlatilag a Fekete Vonat berobbanása óta töretlen, sokan álmukból felkeltve is vele tudnák dúdolni, hogy:

"Szép lány vagy, a legszebbik igen, De nekem még nem mondtál igent! Nem kérek tőled semmi mást, Csak egyetlen éjszakát."

Van azonban valami, ami már nem először kap az ismerős dallamoknál is nagyobb hangsúlyt a fellépéseken: ez pedig nem más, mint L.L. Junior, azaz Lesi László koronaékszere!

Bizony a nadrágjába rejtett büszkeség már júniusban főszereplővé vált: akkor egy olyan videó terjedt el a rapperről, amin egy szűk gatyába bújva csinálja a show-t, ám hiába a csinos táncoslányok, egyszerűen nem lehetett mást nézni, csakis AZT.

Ahogy akkor a Bors is megírta: az észrevételek természetesen eljutottak Juniorhoz is, aki a barátai társaságában értékelte a helyzetet ezzel az egyszerű mondattal:

 „Tehetségből és férfiasságból bőven kaptam Istentől, mit lehet tenni?”

L.L. Junior nadrágja ismét főszerepbe került

Bár a júniusi eset után azt lehetett olvasni, hogy L.L Junior lecserélte a ruhatárát, és inkább bő cuccokban lép fel, augusztus 20-án pont úgy álltak a csillagok, hogy a történelem megismételte önmagát. Sőt, L.L. Junior még emelte is a tétet! Bár egy laza, zöld gatyában tolta végig a törökbálinti show-t, egész egyszerűen így sem lehetett másra koncentrálni. Főleg, mert a dal egy adott pontján rá is markolt a legnemesebb testrészére.

Mindent a szemnek! Ez lehetett a jelszó L.L. Junior fellépésén Fotó: Reddit

Mondanunk sem kell, a Reddit nevű közösségi oldal kommentszekciója valósággal felrobbant a látottaktól, a legtöbb hozzászóló egész egyszerűen nem érti, hogy mi is történik pontosan.

„Szerintem el akarta takarni, de csak jobban magára vonta a figyelmet.”

„Ki van tömve.”

„Ez már nem az első eset...”

„Eskü, direkt csinálja.”

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a Redditet, és bizony tényleg nem lehet kizárni, hogy L.L. Junior nadrágja szándékosan dagad, a rapper így hergeli a népet a korhatáros showelemekkel.

@koncert_videok @LLJunior Official #lljunior #augusztus20🎆 ♬ eredeti hang - koncert_videok

Vajon mindez csak szándékos provokáció, hogy Junior ne csak a táncosnőjéhez, Frey Timihez fűződő viharos románc miatt kerüljön a hírekbe?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu