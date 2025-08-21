„Ki van tömve” – hiába a tűzijáték, L.L. Junior dudorodó nadrágja ellopta a show-t a koncerten – Videó

Egy másodperc töredéke alatt tűnt el az álmosság azoknak a szeméből, akik látták L.L. Junior fellépését Törökbálinton. Az ingyenes, nem mellesleg remek hangulatú bulira augusztus 20-án került sor 19:30-tól, vagyis nem sokkal a tűzijáték előtt. Ám könnyen lehet, hogy a koncerten látottak után már senki nem tudott az ünnepi égi fényjátékra koncentrálni.
Az vitathatatlan, hogy L.L. Junior karrierje gyakorlatilag a Fekete Vonat berobbanása óta töretlen, sokan álmukból felkeltve is vele tudnák dúdolni, hogy:
"Szép lány vagy, a legszebbik igen, De nekem még nem mondtál igent! Nem kérek tőled semmi mást, Csak egyetlen éjszakát."
Van azonban valami, ami már nem először kap az ismerős dallamoknál is nagyobb hangsúlyt a fellépéseken: ez pedig nem más, mint L.L. Junior, azaz Lesi László koronaékszere!
Bizony a nadrágjába rejtett büszkeség már júniusban főszereplővé vált: akkor egy olyan videó terjedt el a rapperről, amin egy szűk gatyába bújva csinálja a show-t, ám hiába a csinos táncoslányok, egyszerűen nem lehetett mást nézni, csakis AZT.
Ahogy akkor a Bors is megírta: az észrevételek természetesen eljutottak Juniorhoz is, aki a barátai társaságában értékelte a helyzetet ezzel az egyszerű mondattal:
„Tehetségből és férfiasságból bőven kaptam Istentől, mit lehet tenni?”
Bár a júniusi eset után azt lehetett olvasni, hogy L.L Junior lecserélte a ruhatárát, és inkább bő cuccokban lép fel, augusztus 20-án pont úgy álltak a csillagok, hogy a történelem megismételte önmagát. Sőt, L.L. Junior még emelte is a tétet! Bár egy laza, zöld gatyában tolta végig a törökbálinti show-t, egész egyszerűen így sem lehetett másra koncentrálni. Főleg, mert a dal egy adott pontján rá is markolt a legnemesebb testrészére.
Mondanunk sem kell, a Reddit nevű közösségi oldal kommentszekciója valósággal felrobbant a látottaktól, a legtöbb hozzászóló egész egyszerűen nem érti, hogy mi is történik pontosan.
„Szerintem el akarta takarni, de csak jobban magára vonta a figyelmet.”
„Ki van tömve.”
„Ez már nem az első eset...”
„Eskü, direkt csinálja.”
Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a Redditet, és bizony tényleg nem lehet kizárni, hogy L.L. Junior nadrágja szándékosan dagad, a rapper így hergeli a népet a korhatáros showelemekkel.
Vajon mindez csak szándékos provokáció, hogy Junior ne csak a táncosnőjéhez, Frey Timihez fűződő viharos románc miatt kerüljön a hírekbe?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.