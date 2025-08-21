"Minimum még 80!": Nagy mérföldkövet ünnepel Király Viktor és párja

Nagy mérföldkövet ünnepel ma Király Viktor és felesége, Virág Anita. Az énekes egy megható bejegyzésben jelentette be 8. évfordulójukat, remélve, hogy ezt még sok éven át megismételheti.
8 év babám! Minimum még 80! Szeretlek!
- írta Instagram-oldalán az énekes.
Posztja mellé egy megható képet is mellékelt, amin feleségével közösen élvezik az egyik nyaralásukat.
Természetesen felesége sem felejtette el a felköszöntést.
A mi 8 évünk nem csak mosolyokról szólt, hanem könnyeinkről, küzdelmeinkről, csatáinkról is. De minden seb, minden mélység újabb bizonyítéka annak, hogy a szeretetünk erősebb mindennél. Boldog évfordulót, szeretlek.
- írta saját Instagram-oldalán Anita.
