UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Minimum még 80!": Nagy mérföldkövet ünnepel Király Viktor és párja

Király Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 17:50
Virág Anitaévforduló
Rövid, de megható üzenetben tett bejelentést az énekes.

Nagy mérföldkövet ünnepel ma Király Viktor és felesége, Virág Anita. Az énekes egy megható bejegyzésben jelentette be 8. évfordulójukat, remélve, hogy ezt még sok éven át megismételheti.

8. évfordulóját ünnepli Király Viktor és felesége.
8. évfordulóját ünnepli Király Viktor és felesége. Fotó: archív /  hot! magazin

8 év babám! Minimum még 80! Szeretlek!

- írta Instagram-oldalán az énekes.

Posztja mellé egy megható képet is mellékelt, amin feleségével közösen élvezik az egyik nyaralásukat.

Természetesen felesége sem felejtette el a felköszöntést.

A mi 8 évünk nem csak mosolyokról szólt, hanem könnyeinkről, küzdelmeinkről, csatáinkról is. De minden seb, minden mélység újabb bizonyítéka annak, hogy a szeretetünk erősebb mindennél. Boldog évfordulót, szeretlek.

- írta saját Instagram-oldalán Anita.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu