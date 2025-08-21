„Büszke apuka vagyok” – teljes titokban apa lett a TV2 sztárja, ilyen különleges nevet adtak a picinek

Ahogy arról a Bors már beszámolt, szeptember 7-től immár a tizenegyedik évadával visszatér a képernyőkre az ország legnagyobb házibulija, a Sztár All Stars. A közönségkedvenc műsorban az előző szériák legendás versenyzői csapnak újra össze, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést.

Az ikonikus műsort ezúttal is Till Attila műsorvezetésével láthatjuk majd, és már most óriási a készültség, a napokban egy sztároktól hemzsegő sajtótájékoztatón jelentették be a 11. széria illusztris névsorát, amelyen a következő nagy nevek kaptak helyet:

Női versenyzők

Dér Heni , az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki

Férfi versenyzők

Freddie , aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt

, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé Mészáros Árpád Zsolt, a negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.

Vavra Bence óriási bejelentést tett

Az izgalmakat pedig csak tovább fokozta, az eseményen az egyik hazai magazinnak a 8. évad nyertese, Vavra Bence óriási bejelentést tett, kiderült ugyanis, hogy már egy ideje édesapa lett. Így az énekesnek otthon már a kisfia is szurkolni fog.

Időközben sokat alakult az életünk, tavaly megszületett a kisfiunk, Ruben Miró. Szóval büszke apuka vagyok. Életem legcsodálatosabb időszaka az elmúlt másfél év, amióta ő megszületett. A legjobb fej baba a legcsodálatosabb anyukával.

„Nyilván a műsor miatt nehezebb lesz, hogy nem tudok annyit otthon lenni, mint azelőtt, és megélni minden pillanatot velük. Nem lesz egyszerű, hogy a felkészülés és a műsor miatt sok esetben majd a baba nélkül kell lefeküdnöm, de az, hogy énekelhetek, ráadásul egy ilyen csapatban, óriási örömet ad. Semmiképpen nem szerettem volna kihagyni”

- nyilatkozta az énekes a magazinnak.