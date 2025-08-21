UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mekkora a baj? Friss híreket kaptunk a ValMar koncert után kórházba kerülő Valkusz Milánról!

Mekkora a baj? Friss híreket kaptunk a ValMar koncert után kórházba kerülő Valkusz Milánról!

Valkusz Milán
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 18:20
Budapest ParkVALMARkórházkoncertsürgősségi
A ValMar rajongói elárasztották a közösségi oldalakat az aggódásukról, szeretetükről szóló üzenetekkel, miután kiderült, hogy Marics Peti jó barátja, duótársa szombaton a koncertjük után sürgősségi osztályon kötött ki. Valkusz Milán állapotáról a Bors a csapat menedzserét kérdezte.
D.G.
A szerző cikkei

Fergeteges volt a hangulat a ValMar koncertjén szombaton a Budapest Parkban. Látszott, hogy Marics Peti és Valkusz Milán szívét-lelkét beleadta a buliba azért, hogy imádott közönségük jól szórakozzon. De a hetek óta tartó próbák, a fesztiválszezon, na meg a napi rekord magas hőmérséklet nem tett jót az amúgy sportos életet élő Milánnak, aki nagyon rosszul lett, majdnem elájult a színpadon, szédült a koncert után, az orvosi team jobbnak látta, ha kórházba viszik. 

Valkusz Milán
Marics Peti Valkusz Milán miatt nagyon aggódott (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Milán saját lábán hagyta el a kórházat

Nagy volt az ijedelem a ValMar háza táján, mindenki megijedt, amikor rosszul lett a duó rappere. Marics Peti buli után hajnalban értesítette rajongóikat, hogy Valkusz Milán rosszul lett, éppen ápolják a sürgősségi osztályon. De mivel nem volt barátja mellett a kórházban, nem tudta, mi lett a diagnózis. A Bors vasárnap, a ValMar koncert után elérte a duó menedzserét:

Ugye hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek. Milán a koncert után, amikor kiment belőle az adrenalin, rosszul lett, megszédült, jobbnak láttuk, ha bevisszük és alaposan kivizsgálják, nehogy valami gond legyen a szívével. A zárójelentés szerint a teljes diagnózis kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Vasárnap hajnal háromkor a saját lábán, tökéletes EKG-vel hagyta el a kórházat, pihennie kell és persze ezek után még jobban figyelnie kell magára. A sors iróniája, hogy két évvel ezelőtt ugye Marics Petit kellett a Budapest Parkos buli után kórházba vinni! 

mondta akkor Varga-Szilágyi Zsolt.

Valkusz Milán
Valkusz Milánék koncertjén L.L. Junior is fellépett (Fotó: Adam Bertalan)

Így van most a rapper

Újabb híreket kaptunk, kiderült, hogy van csütörtökön, öt nappal a kórházi kivizsgálás után Valkusz Milán.

Szerencsére Milánnal minden rendben van, szerda este már koncertezett is!

– árulta el megkeresésünkre a banda menedzsere.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu