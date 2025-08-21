Mekkora a baj? Friss híreket kaptunk a ValMar koncert után kórházba kerülő Valkusz Milánról!

Fergeteges volt a hangulat a ValMar koncertjén szombaton a Budapest Parkban. Látszott, hogy Marics Peti és Valkusz Milán szívét-lelkét beleadta a buliba azért, hogy imádott közönségük jól szórakozzon. De a hetek óta tartó próbák, a fesztiválszezon, na meg a napi rekord magas hőmérséklet nem tett jót az amúgy sportos életet élő Milánnak, aki nagyon rosszul lett, majdnem elájult a színpadon, szédült a koncert után, az orvosi team jobbnak látta, ha kórházba viszik.

Marics Peti Valkusz Milán miatt nagyon aggódott (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Milán saját lábán hagyta el a kórházat

Nagy volt az ijedelem a ValMar háza táján, mindenki megijedt, amikor rosszul lett a duó rappere. Marics Peti buli után hajnalban értesítette rajongóikat, hogy Valkusz Milán rosszul lett, éppen ápolják a sürgősségi osztályon. De mivel nem volt barátja mellett a kórházban, nem tudta, mi lett a diagnózis. A Bors vasárnap, a ValMar koncert után elérte a duó menedzserét:

Ugye hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek. Milán a koncert után, amikor kiment belőle az adrenalin, rosszul lett, megszédült, jobbnak láttuk, ha bevisszük és alaposan kivizsgálják, nehogy valami gond legyen a szívével. A zárójelentés szerint a teljes diagnózis kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Vasárnap hajnal háromkor a saját lábán, tökéletes EKG-vel hagyta el a kórházat, pihennie kell és persze ezek után még jobban figyelnie kell magára. A sors iróniája, hogy két évvel ezelőtt ugye Marics Petit kellett a Budapest Parkos buli után kórházba vinni!

– mondta akkor Varga-Szilágyi Zsolt.

Valkusz Milánék koncertjén L.L. Junior is fellépett (Fotó: Adam Bertalan)

Így van most a rapper

Újabb híreket kaptunk, kiderült, hogy van csütörtökön, öt nappal a kórházi kivizsgálás után Valkusz Milán.

Szerencsére Milánnal minden rendben van, szerda este már koncertezett is!

– árulta el megkeresésünkre a banda menedzsere.