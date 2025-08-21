Az arcközépcsontokat elválasztották a koponyától: brutális, de életmentő műtétsorozat után változott meg a lány élete

Jade Metivier 14 éves volt, amikor első arcrekonstrukciós műtétjét elvégezték rajta, hogy könnyebben tudjon enni, beszélni és lélegezni.

A műtétek életmentőnek bizonyultak a fiatal lány számára. Fotó: Facebook

A 2023 májusában végzett beavatkozás után a szemét összevarrták és intubálták. A tinédzser nyugtatók hatása alatt volt, de ez sem akadályozta meg abban, hogy táncoljon Taylor Swift-dalaira. Egy megható videóban szülei megosztották, amint a dal ritmusára rázza fejét és kezeit a New York-i Presbyterian kórházban, a mozdulatokra még a nővérek is odasiettek szobájába.

A boldog pillanat egy rövid fellélegzést adott Jade-nek és szüleinek, Christi-nek és Mark Metivier-nek, mielőtt megkezdődött volna a felépülés a craniofacialis diszjunkciós műtétből, amely során az arcközépi csontokat elválasztották a koponyától, hogy előrébb lehessen őket helyezni. Ez volt az első beavatkozás, amellyel korrigálták a középarc hypoplasiat, amely miatt a szemei, állkapcsa és arccsontjai eltérő ütemben fejlődtek az arcához képest. Ezt még két további, összetett arcműtét követte.

Majdnem egy évvel később Jade végre visszatért a táncórákra, és újra gyakorolhatta a forgásokat és ugrásokat, amelyeket annyira szeret.

Megváltoztatta az életemet.

- mondta Jade, aki most 16 éves, és hamarosan másodéves lesz a kansasi középiskolában, a városban, ahol él.

A fiatal mára már nem csak enni tud a műtétnek köszönhetően, hanem önbizalma is megnőtt, ugyanis bátrabban tud mosolyogni, és végre igazán önmaga lehet.

Minden szempontból javult a mindennapi életfunkciója. Úgy tud enni, beszélni és lélegezni, ahogy a beavatkozás előtt soha. Ezen túl a külső megjelenésére gyakorolt hatás lehetővé tette, hogy a közössége meglássa benne azt a magabiztos és kivételes személyt, aki valójában.

- mondta Jade felépüléséről Dr. Thomas Imahiyerobo, a kórház ajak- és arcrekonstrukciós sebészeti igazgatója.

Mindannyian visszatekintünk, és azt mondjuk, hogy teljes mértékben megérte.

- tette hozzá anyja.

Jade 2 éves volt, amikor szülei 2011-ben Kínából örökbe fogadták. Hasadt ajakkal és szájpadlással született, amit kora gyermekkorában korrigáltak. Később több műtéten is átesett, de a család nem számított a középarc hypoplasia diagnózisára.

Ahogy elkezdett serdülni, az arca homorúvá vált, és egyre nehezebbé vált számára a beszéd, az evés és még a légzés is. Hallani lehetett, ahogy lélegzik, mert nem tudta összezárni az ajkait.

- emlékezett vissza Christi.