A 21 éves Millie Bobby Brown bejelentette, hogy örökbe fogadtak egy kisbabát férjével, a 23 éves Jake Bongiovival

Millie Bobby Brown
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 18:46 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 21. 18:51
örökbefogadásbaba
Mindenki ledöbbent a színésznő bejelentésén.
N.T.
A szerző cikkei

Millie Bobby Brown örökbefogadott egy kislányt férjével, Jake Bongiovival.

A 21 éves Stranger Things sztárja, aki tavaly ment férjhez a 23 éves Bongiovihoz, csütörtökön tette meg a meglepő bejelentést az Instagramon.

A bejegyzésben ez állt: „Idén nyáron örökbefogadtuk édes kislányunkat.”

Mérhetetlenül izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletben kezdhetjük el a szülői lét ezen gyönyörű új fejezetét. És most már hárman vagyunk. Szeretettel: Millie és Jake Bongiovi.

Márciusban a fiatal színésznő őszintén beszélt arról, hogy családalapításon gondolkodik Bongiovival, és elárulta, hogy férje már korábban is tudta, számára milyen fontos ez.

A pár 2024 májusában kötött házasságot, és korábban már beszéltek a gyermekvállalásról, valamint arról, hogy nagy családot szeretnének - írja a Daily Mail

 

