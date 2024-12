Tragédia: fák közé repülő kocsiban halt meg a 16 éves Sára

A végzetes tragédia vasárnap (december 15.) este történt Zalaegerszeg térségében, Bocfölde külterületén: egy Volkswagen Bora 20 éves sofőrje ugyanis éppen a 7401-es úton hajtott, amikor az egyik kanyarban kicsúszott, és teljes erővel az utat szegélyező fák közé csapódott.

A tragédia egy kanyarban történt, Bocfölde külterületén. Sára beszorult a roncsba, életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Horváth Norbert / Zaol

Tragédia: roncsban vesztette életét Sára

A balesetben az autó valósággal elemeire tört, mondhatni: szinte egy ép felület sem maradt rajta. Ez nem csoda, ugyanis úgy tudni, hogy az autó több fának is nekicsapódott, méghozzá először a tetejével, majd az oldalával is. Információink szerint a sofőrön kívül az autóban még négy ember utazott, közülük pedig a sofőr és az egyik utas csodával határos módon saját lábán hagyta el a rommá tört kocsit - úgy tudni, hogy ők könnyebb sérülésekkel meg is úszták a történteket.

Sajnos a három további utas már nem volt ilyen szerencsés: a hátul utazó három tizenévest feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsból, kettejüket pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba, míg egy 16 éves lány a helyszínen meghalt.

A fiatal Sárát most tucatnyian gyászolják:

Szegény kislány és szegény családja! Az egész élet előtte volt még...Most ahelyett, hogy boldogan készülne a felnőtt korra, a családja a temetését szervezi. Remélem, hogy megtalálják a baleset felelősét

- mondta Sára egyik ismerőse. Bár nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a Zaol egy szakértőtől úgy értesült, hogy a roncs állapotából arra lehet következtetni, hogy a sofőr vélhetően gyorsan hajtott. Az ügy körül minden esetre rengeteg a kérdőjel, így vélhetően nem csak Sára gyászoló rokonai, hanem a másik két, súlyosan sérült lány családja is a válaszokat keresi.

14 éves ikerpár is megsérült

Úgy tudjuk, hogy a két sérült is tinédzser: egy 14 éves ikerpár, M. és N., akiktől nem tudni, hogyan is kerülhettek a száguldó kocsiba azon a végzetes napon.

A lányok édesanyja teljesen kiakadt a baleset után, ugyanis mint írta: ikrei egy gyermekotthonban éltek, innen kerültek a 20 éves sofőr autójába:

Az igazságot most szeretném tudni: hogy ki állt a háttérben és ki vezette az autót. Mert az illetőt is felelősségre kell vonni

- írta az aggódó asszony. Úgy tudjuk, hogy a lányok azóta is kórházban vannak, állapotuk súlyos, de stabil. Hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a rendőrség nyomoz az ügyben.