Tavalyelőtt még boldog mosollyal díszítette a karácsonyfát családja körében Sujbertné Margit, akit három csodás gyermekkel és egy tündéri kisunokával áldott meg az élet. Az idei ünnepekre azonban csak a könnyek maradtak a hajdan boldog családanya számára, miután tavaly a sors kegyetlen húzással elvette tőle rajongva szeretett lányai egyikét, a 23 éves Melániát.

Melánia nem ünnepelhetett együtt a családjával karácsonykor: tavaly márciusban ugyanis örökre elment. Édesanyja számára pokol az ünnep imádott gyermeke nélkül Fotó: Beküldött fotó

Már a második karácsonyt töltötte a lánya nélkül Margit

A tragikus balesetről akkor a Bors is írt: Melánia 2023. március 18-án hunyt el egy tragikus balesetben, amikor az ittas sofőr, K. Kristóf Ősi és Várpalota között lesodródott az útról, majd egy fának rohant és felborult. Bár a férfi és a mellette ülő barátja, H. László karcolásokkal megúszták az esetet, Meli kirepült az autóból. A két fiatalnak viszont eszében sem volt segítséget kérni, éppen ellenkezőleg: a mellettük megálló autósokat is elhajtották, miközben bőszen hallgattak arról, hogy Meli is velük utazott. A zsaruknak, a mentősöknek és a tűzoltóknak sem vallották be, hogy egy harmadik személy is ült a kocsiban, a haldokló Melire így csak később találtak rá a tűzoltók - ekkor viszont már késő volt.

Margit tavaly élete legszörnyűbb karácsonyát élte át, ekkor kellett életében először imádott lánya nélkül körül állniuk a fát:

- Meli nélkül pokol az ünnep és soha többé nem lesz ugyanolyan - mondta akkor a gyászoló szülő. Most, egy év múlva sem csitult a bánat a szívében, mint mondta: egy anyának nincs szörnyűbb annál, hogy nem ölelheti meg többé szeretett gyermekét:

Nekem ez maradt: a temetőbe mehettem a lányomhoz karácsonykor, csak ott tölthettem vele az ünnepeket. Mi életfogytiglanra lettünk ítélve, hogy Melit elvették tőlünk. Ő lett volna a jövőnk, a reményünk. Amíg itt élünk, ezzel kell szembenéznünk, ez a szenvedés kísér minket végig

- mondta az összetört Margit lapunknak.

Margit gyertyát gyújtott lánya emlékére a temetőben. Otthonában azonban mindig ég a szeretet lángja Fotó: Markovics Gábor

Ünnepekkor is kilátogat lánya sírjához

Hozzáfűzte: rendszeresen jár a lányához a temetőbe, ahogyan ezekben a napokban is:

Mindig kimegyek a temetőbe, ugyanúgy, ahogy eddig tettem. Gyújtom a kis mécseseket neki. De egyébként is: nálunk minden nap ég az asztalon a szeretet lángja. Nagy gyertya, minden nap meg van gyújtva. Ez nem emlék gyertya, ez a szeretet lángja, mert az sosem huny ki az anyai szívből. Azt a gyermeket kihordtam, megszültem, becsületesen felneveltem. Angyalt hoztam a földre és elvették tőlem

- szögezte le könnyes szemmel az asszony.