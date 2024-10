"Néz meg az anyját, vedd el a lányát" - a mondás Szandira és lányára rendkívül igaz. A szexi énekesnő 24 éves gyermeke ugyanis az édesanyja példáját követve vigyáz az alakjára, sokat edz, így bombaformában van, amit büszkén meg is mutat követőinek. Blanka most egy vadító halloweeni jelmezben, magassarkú combcsizmában, neccharisnyában és egy fekete bodyban jelentkezett be, azt sugallva, hogy ő készen áll a "rémséges éjszakára".

Szexi halloweeni jelmezt öntött magára Szandi lánya. / Fotó: Markovics Gábor

Blanka és párja a 101 kiskutya meséjét próbálta megeleveníteni, ami végül eléggé forróra sikerült, pláne, hogy a férfi, Ricardo, meztelen felső testtel, csupán egy dalmatamintás térdnadrágban pózolt a kamerának, míg zakóját lazán a vállára dobta.

Úgy néz ki tehát, hogy a szerelmesek jól meg vannak San Franciscóban, ahová Szandi lánya évekkel ezelőtt ment szerencsét próbálni. Úgy tűnik, hogy az igaz szerelem is ott talált rá.