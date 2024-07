Fotó bizonyítja! Bepasizott Amerikában Szandi lánya

Szandi lánya 2021. nyarán búcsúzott el a családjától és Magyarországtól, hogy szerencsét próbálhasson a Amerikában. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a párkapcsolatát is hátra kell hagynia, s bár eleinte úgy voltak vele, hogy távkapcsolatban megoldják a dolgot, végül a szakítás mellett döntöttek. Azóta Blanka a munkájába temetkezett bébiszitterként, bár az Instagram-oldalán azért a féktelen bulikról is beszámolt. Magyarán élvezte a szinglik szabad életét. Legalábbis eddig...

Szandi lánya bepasizott (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi lánya szerelmes

A 24 éves lány pár napja tett közzé egy fotót a kedvesével, akit valószínűleg San Franciscoban ismert meg. Ricardoról egyelőre nem árult el túl sokat Blanka, de a képek tanúsága szerint nagyon boldogok, és egy esküvőn is részt vettek. A kapcsolat nem érte Szandit sem hidegzuhanyként, hiszen a fotó alá egy szívecskét kommentelt, pont úgy, ahogy a netezők közül sokan mások is.

Sok boldogságot, nagyon aranyosak vagytok. Majd azért tehetnétek fel több képet is!

– írta egy kommentelő, míg egy másik így fogalmazott:

– Blanka, örülök, hogy végre te is megtaláltad a boldogságot, nagyon cukik vagytok! Lesz valamikor story time?

Erre sajnos nem tudjuk a választ, de arra igen, hogy sok rajongó igencsak kíváncsi arra, hogyan ismerkedett meg Blanka és Ricardo. Ahogy arra is, hogy mikor tér haza a fiatal lány Magyarországra, hiszen évek óta a tengerentúlon él már, és egyelőre úgy néz ki, nem is akar hazajönni.