Letartóztatták! Testi sértést követett el a The Walking Dead sztárjának fia

A The Walking Dead sorozat ikonikus színészének, Norman Reedusnak és a világhírű szupermodellnek, Helena Christensennek a fia, Mingus Reedus újra komoly bajba került. A 25 éves fiút New Yorkban tartóztatták le egy erőszakos eset kapcsán. A rendőrség és az ügyészség vádat emelt ellene.

A The Walking Dead sztárjának fiát letartóztatták súlyos testi sértés miatt

(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

A The Walking Dead sztárjának fia komoly bajba került

2025. augusztus 23-án, szombat reggel a New York-i rendőrség a Manhattan nyugati részén található 16. utca és a 8. sugárút kereszteződéséhez vonult ki egy bejelentett erőszakos incidens miatt. A helyszínre érve a rendőrök egy 33 éves nőt találtak, akinek a nyakán és a lábán is sérülések voltak. A nőt azonnal kórházba szállították, állapota stabil. A támadás elkövetőjének a rendőrség Mingus Lucien Reedust, Norman Reedus fiát azonosította. A 25 éves fiút még a helyszínen letartóztatták, és a hatóságok több vádpontban is eljárást indítottak ellene.

Helena Christensen fia, Mingus Reedus is modellként ténykedik

(Fotó: Victoria's Secret via Bestimage/Northfoto)

Mingus Reedus szerint csak félreértés volt

A rendőrségi jelentés szerint a támadás már az előző este megkezdődött, és a sértett azt állította, hogy a The Walking Dead sztárjának fia a földre teperte, fojtogatta, majd a levegőbe emelte úgy, hogy közben a nyakát szorította. A nő másnap reggel újabb bántalmazásról számolt be, amelynek során a fiatal férfi meg is rúgta. A letartóztatás után Mingus Reedus a rendőröknek azt nyilatkozta, hogy az egész csak egy félreértés volt. Az ügy azonban súlyosabbnak tűnik. Az ügyészi hivatal újabb vádpontokat emelt, köztük gondatlanságból okozott testi sértés és súlyos zaklatás is szerepel a vádiratban.

Távoltartási végzést adtak ki a The Walking Dead sztárjának fia ellen

A bíróság távoltartási végzést adott ki Norman Reedus fia ellen, amely megtiltja számára, hogy kapcsolatba lépjen a sértettel. A fiatal férfi védelmét a neves ügyvédnő, Priya Chaudhry látja el. A védőügyvéd szerint a sértett korábban öngyilkossági kísérletet hajtott végre, és a sérülések, amelyeket bemutatott, nem a támadás során keletkeztek. Továbbá kihangsúlyozta, hogy a nő nem kíván büntetőeljárást indítani Mingus Reedus ellen. A The Walking Dead sztárjának fia jelenleg szabadlábon védekezik.