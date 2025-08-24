Valóságos csoda történt: a hívek szerint a Szűz Mária-szobor valóban pislogott!

Egy év telt el azóta, hogy a csoda megtörtént. A megdöbbent hívek többet kaptak, mint amire számítottak, amikor a Szűzanya-szobor állítólag pislogott feléjük. Az Egyesült Államokban, Ohióban a pillanatot még kamerával is rögzítették.
A különös eset tavaly, augusztus 2-án történt. A szobor, amely 1968 óta több mint 100 országba eljutott, állítólag mozgatni kezdte a szemét, pedig kőszobor. A Fatimai Szűzanya e szobrát VI. Pál pápa áldotta meg 1967 májusában, Fatimában, majd 1968-ban a fatimai püspök ajándékozta az Egyesült Királyságnak.
Katie Moran a közösségi médiában osztotta meg a képet. Azt mondta a WJW-nek:
Készítettem egy képet, és azt gondoltam ez nagyon szép. Készítettem még egyet biztos, ami biztos, és amikor megnéztem, láttam, hogy a szemei csukva vannak. Azt mondtam magamnak: hűha!
Nem ő volt az egyetlen, aki ilyet tapasztalt. Connie Liptak így nyilatkozott:
Tudtam, hogy ez csoda, mert egész reggel őt néztem. Tényleg csukva volt a szeme. Látszott, hogy a szempillái lefelé hajlanak
A szoborról azt is tartják, hogy misztikus gyógyító erővel bír, és egyesek szerint „csodák” történtek a jelenlétében. A szobor gondozását felügyelő, Moran azt állítja, hogy már voltak beszámolók olyan látogatókról, akik betegségekből gyógyultak meg a szobor előtt, a ráktól kezdve a meddőségi problémákig - írja az Express.
A szoborról készült Youtube-videó az alábbiakban megtekinthető!
