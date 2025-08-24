Madonna szakított a plasztikával – fiatal szerelme teljesen átformálta

Madonna idén augusztusban töltötte be a 67-et, így hivatalosan is nyugdíjkorhatárba lépett. A popdíva azonban korántsem lassít: Olaszországban ünnepelt, fiatalabb párja, a 29 éves Akeem Morris és gyerekei társaságában. A barátok szerint hosszú idő óta nem látták ennyire „ragyogónak és boldognak”.

Madonna 67 évesen is új fejezetet nyitott az életében. Fotó: AFP

Egy bennfentes szerint Akeem nagy hatással van az énekesnőre.

Ő az egyetlen, akire hallgat. Azt mondja neki, hogy szép, és Madonna most már el akarja fogadni a korát, nem pedig úgy kinézni, mintha 27 lenne

– fogalmazott a forrás. A korábbi feltöltések és plasztikai műtétek helyett inkább frissítő kezeléseket választ, például oxigénes arckezelést, LED-fényt vagy nyirokelvezetést.

A Grammy-gálán látott fagyott, duzzadt arcvonásait sokan kritizálták, most viszont természetesebb megjelenésre törekszik. „Azt akarja, hogy az arca ismét olyan legyen, mint régen – ikonikus, mozgó és kevésbé szoborszerű” – mondta az ismerős.

Kapcsolata Akeemmel sok örömöt ad neki, még ha nem is gondolja, hogy örök szerelemről van szó – írta meg a Page Six.

Azt mondja, nincs szüksége nagy szerelmi történetre. Társaságra vágyik, valakire, aki mellette van éjfélkor, amikor nem tud aludni. És ez Akeem

– árulta el egy barát.

Az elmúlt években Madonna egészségileg is nehéz időszakot élt át: 2023-ban súlyos bakteriális fertőzés miatt került intenzív osztályra, ahol mesterséges kómába helyezték, testvére pedig tavaly decemberben rákban hunyt el. Ezek után a gyerekei mellett a munkában is vigaszt talált.

Hosszú szünet után újra a stúdióban dolgozik, mégpedig a 2005-ös „Confessions on a Dance Floor” folytatásán, amely a „Confessions 2” címet kapta. „Azt mondja, ez az album az ő gyógyszere. Az első a menekülésről szólt, ez pedig a túlélésről. Ez terápia ritmusra” – magyarázta egy közeli barát. Bár legutóbbi remixlemeze, a „Veronica Electronica” nem hozott áttörést, most elsősorban nem a listás helyezésekre, hanem az önmaga megújítására koncentrál.

Emellett még mindig dolgozik életének filmes feldolgozásán, amely a legfrissebb hírek szerint limitált Netflix-sorozatként valósulhat meg. Madonna szeretné, ha Julia Garner alakítaná őt, és komoly hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak a „káosz”, hanem a varázslat is helyet kapjon a történetben.