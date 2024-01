Tiszta anyja: Szandi lánya falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Szandi irigylésre méltó alakkal rendelkezik, ám a 47 éves énekesnő tesz is azért, hogy kifogástalan legyen a megjelenése: rendszeresen edz és figyel arra, mit étkezik. Ahhoz pedig kétség sem fér, hogy ilyen példát látva Szandi lánya, Bogdán Blanka is a sport szerelmese lett.

Fotó: Markovics Gábor

A 23 éves lány a tengerentúlon próbál szerencsét, és bébiszitterként dolgozik. Emellett persze jut ideje a barátokra és a kikapcsolódásra is. Így nyilván a szilvesztert is bulival töltötte, amelyről meg is osztott pár képet. Közöttük pedig egy bikinis fotó is megbújik. Látszik, hogy Blankának tökéletes az alakja.

Az egyik kommentelő szerint ugyanolyan szép, mint az édesanyja.