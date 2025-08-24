Most jött a megrázó hír: meghalt a legenda, gyászol a világ

Szombaton elhunyt Jerry Adler színész, aki karrierjét a Broadwayon kezdte, ahol a kulisszák mögött dolgozott mások mellett színpadi igazgatóként az eredeti My Fair Lady előadásán, majd színészként olyan sorozatokban szerepelt, mint a Maffiózók, A férjem védelmében vagy a Ments meg!. A színész 96 éves volt.

Adler csak a hatvanas évei elején kezdett színészkedni – annak ellenére, hogy unokatestvére a híres színészpedagógus Stella Adler volt.

A brooklyni születésű Adler alakította Herman „Hesh” Rabkint, James Gandolfini maffiafőnökének, Tony-nak a tanácsadóját az HBO Maffiózók című sorozatában, valamint Howard Lymant, a nyers modorú ügyvédet a CBS A férjem védelmében sorozatában. A Ments meg! sorozatában pedig visszatérő szereplőként láthattuk, mint Sidney Feinberg, az NYFD tűzoltóállomás vezetője.

Munkája során olyan hírességekkel dolgozhatott együtt, mint Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles, Angela Lansbury, John Gielgud, Noël Coward, Joan Rivers, Jerry Lewis, Jack Benny, Milos Forman, Richard Rodgers, Liv Ullmann és Richard Burton - írja a The Hollywood Reporter.