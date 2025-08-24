Aurelio szívszorító vallomást tett, a kislányáról van szó: „Nekem kell megvédenem!”

Hatalmas utat járt be a valóságshow-hős az elmúlt években, mint ismert, 2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap börtönre ítéltek, mert társával elrabolták egy ismerősét. Korábban volt egy kábítószer birtoklási ügye is, amiért szintén elítélték, így Aurelio a két bűncselekményért összesen 3 év 5 hónapot kapott. A volt villalakó, aki május végén lett végleg szabad, a Borsnak elárulta, a börtön jó értelemben változtatta meg az életét, nélküle már ki tudja hol lenne…

Aurelio párja, Niki a biztos családi hátteret biztosítja A Nagy Duett műsort is megjáró sztárapukának (Fotó: Máté Krisztián)

Aurelio családfenntartó és főállású apuka lett

Kevés olyan magyar sztár van, aki bukásait, börtönbüntetését simán felvállalja. Nem arról van szó, hogy Aurelio büszke lenne rá, hanem arról, hogy igenis jó útra lehet térni azután, hogy valaki bűncselekményt követ el.

„Igen, vállalom, amit tettem, hatalmas hülyeséget csináltam akkor, de azt sem titkolom, hogy akkor én már egyre lejjebb csúsztam, drogoztam, ittam, most visszagondolva, ha akkor nem kapok börtönbüntetést, nem vonulok be, nem tudom hol lennék. Lehet, hogy túl sem éltem volna” – vallotta be lapunknak a sztárapuka, aki a rácsok mögött tudta meg, hogy édesapa lett.

Odabent átértékeltem mindent, rájöttem, hogy meg kell becsüljem, amim van! Így is teszek, a mindenem a családom, a kislányom, Sofika az életem központja, az anyukája meg a nagy szerelmem, el sem hiszem néha, amikor rájuk nézek, hogy tényleg saját családom van, akikért mindent megteszek!

Aurelio dobott egy hátast, amikor meglátta kislányát kézenfogva egy bölcsis társával (Fotó: Instagram)

„A kislányom sok mindenben hasonlít rám, féltem is”

Pénteken boldogan, büszkén állt Aurelio gyermeke anyjával a kis Sofi bölcsis ballagásán.

Visszagondoltam arra az útra, ami idáig vezetett, amikor eleinte még félt tőlem a lányom, most meg igazi apa-lánya szerelem van köztünk, rendesen meghatódom! Két éve ezt még nem láttam magam előtt, hogy felelősségteljes édesapa vagyok, aki félti, óvja a kislányát. Amikor a ballagásán észrevettem, hogy fogja egy kisfiú kezét, hát paff lettem. Persze az, hogy szerelmes legyen, még odébb van, gondolni se merek rá. Az is biztos, hogy nem engedek bárkit a közelébe, okos eszközökkel fogom ellenőrizni, mert nekem kell megvédenem. Meg van rá az okom, ugyanis már most látszik, hogy nagyon sok mindenben rám hasonlít, és én bizony néha az őrületbe kergettem a szüleimet

– fejezte be nevetve a büszke sztárapuka.