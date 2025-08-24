Kőkemény Biblia-kvíz: ha minden kérdésre tudod a helyes választ, a legigazabb hívők egyike vagy

A Biblia történetei évezredek óta formálják a kultúránkat, még úgy is, hogy a legtöbben nem olvasták végig a könyvet. Ez a kvíz segít felmérni, mennyire ismered a legnépszerűbb bibliai alakokat és eseményeket!

Biblia-kvíz: te felismered a legikonikusabb bibliai jeleneteket?

Fotó: The img / shutterstock

10+1 kvízkérdés a Bibliáról – Vajon kifog rajtad a teszt?

Ószövetség vagy Újszövetség? Melyikben találhatók az evangéliumok? Mit jelent pontosan a „Biblia” szó? Vajon hány napot töltött Jónás a cethal gyomrában? Ezek a kérdések elsőre talán egyszerűnek tűnnek, de a válaszokban sokan megbotlanak. Lehet, hogy nem olvastad végig a Bibliát, de biztosan hallottál már Noé bárkájáról, a tíz csapásról, vagy Júdás árulásáról. Ez a kvíz most segít, hogy kicsit jobban képbe kerülj, és kiderítsd: valóban a legigazabb hívők közé tartozol-e!