Te is „poggyászleső” vagy? Egy új, különösen bosszantó trend terjed a reptereken

Megérkezni egy repülőút után mindig kis megkönnyebbülést jelent: a meleg levegő, vagy az a gondolat jár át ilyenkor, hogy már csak néhány perc választ el a szállodai transzfertől vagy éppen a medence melletti koktéltól. Az egyszerű feladatnak tűnő poggyászátvétel a szalagról azonban egyre gyakrabban válik stresszes kihívássá a reptereken, köszönhetően egy új, bosszantó trendnek.

Bosszantó trend a reptereken: a poggyászkiadó szalag környékén tétlenül álldogáló utasok megnehezítik a dolgát azoknak, akiknek valóban érkezik a csomagja.

Fotó: teal sun / Shutterstock

Egyre több utas torlódik fel feleslegesen a poggyászkiadó szalagnál.

A „poggyászlesők” nem gyorsítják, csak akadályozzák a csomagfelvételt.

A jelenség a repülőtéri etikett látványos felborulását mutatja.

Poggyászlesők: egy új, bosszantó trend a poggyászkiadó szalagnál

Az utasok egy része – akiket a Daily Mail „luggage loungerként” emlegetett, amit magyarul az elég idétlenül hangzó poggyász-nyugágyasként lehetne fordítani – nem a pihenőhelyeken várakozik, hanem a poggyászkiadó szalag közvetlen közelében áll, néha a szalaghoz támaszkodva, mintha ez felgyorsítaná a csomagjuk megérkezését.

A gyakorlatban azonban ez csak akadályozza a többi utast, akiknek már valóban érkezik a csomagja és felvehetnék a bőröndjüket. Ez pedig hamar káoszhoz vezet: a sorok összezsúfolódnak, a poggyászok felvétele nehézkessé válik, és az emberek türelme hamar elfogy.

Miért állnak mindenki útjába a reptereken?

A jelenségre a közösségi média is felhívta a figyelmet, számos videó készült a reptereken a „poggyászlesőkről”, akik láthatóan semmibe veszik a körülöttük várakozókat. „Az a düh, amit akkor érzek, amikor az emberek így állnak a szalagnál, leírhatatlan” – írta egy TikTok-felhasználó. Egy másik szerint az utazás során ez a „legnagyobb bosszúság”, hiszen elegendő lenne hátralépni, amíg a csomagjuk megérkezik, és csak ekkor a szalaghoz menni.

A bosszantó reptéri trend a világ legtöbb repülőterén megfigyelhető már.

Fotó: Fatur Listio Prabowo / Shutterstock

Lee Thompson, a Flash Pack utazási csoport társalapítója is megerősíti a problémát: szerinte semmiféle előnye nincs annak, ha valaki már idő előtt a poggyászkiadásnál torlódik. „A csomag ettől még nem érkezik gyorsabban, viszont mindenki más hozzáférése akadályozottá válik” – mondja. Lee inkább egy közeli padot választ, ahol nyugodtan ülve figyelheti a bőröndjét, így a poggyászfelvételt a nap egyik legpihentetőbb pillanatává tudja alakítani.