Te is „poggyászleső” vagy? Egy új, különösen bosszantó trend terjed a reptereken

Megérkezni egy repülőút után mindig kis megkönnyebbülést jelent: a meleg levegő, vagy az a gondolat jár át ilyenkor, hogy már csak néhány perc választ el a szállodai transzfertől vagy éppen a medence melletti koktéltól. Az egyszerű feladatnak tűnő poggyászátvétel a szalagról azonban egyre gyakrabban válik stresszes kihívássá a reptereken, köszönhetően egy új, bosszantó trendnek.
Az utasok egy része – akiket a Daily Mail „luggage loungerként” emlegetett, amit magyarul az elég idétlenül hangzó poggyász-nyugágyasként lehetne fordítani – nem a pihenőhelyeken várakozik, hanem a poggyászkiadó szalag közvetlen közelében áll, néha a szalaghoz támaszkodva, mintha ez felgyorsítaná a csomagjuk megérkezését.
A gyakorlatban azonban ez csak akadályozza a többi utast, akiknek már valóban érkezik a csomagja és felvehetnék a bőröndjüket. Ez pedig hamar káoszhoz vezet: a sorok összezsúfolódnak, a poggyászok felvétele nehézkessé válik, és az emberek türelme hamar elfogy.
A jelenségre a közösségi média is felhívta a figyelmet, számos videó készült a reptereken a „poggyászlesőkről”, akik láthatóan semmibe veszik a körülöttük várakozókat. „Az a düh, amit akkor érzek, amikor az emberek így állnak a szalagnál, leírhatatlan” – írta egy TikTok-felhasználó. Egy másik szerint az utazás során ez a „legnagyobb bosszúság”, hiszen elegendő lenne hátralépni, amíg a csomagjuk megérkezik, és csak ekkor a szalaghoz menni.
Lee Thompson, a Flash Pack utazási csoport társalapítója is megerősíti a problémát: szerinte semmiféle előnye nincs annak, ha valaki már idő előtt a poggyászkiadásnál torlódik. „A csomag ettől még nem érkezik gyorsabban, viszont mindenki más hozzáférése akadályozottá válik” – mondja. Lee inkább egy közeli padot választ, ahol nyugodtan ülve figyelheti a bőröndjét, így a poggyászfelvételt a nap egyik legpihentetőbb pillanatává tudja alakítani.
A jelenség azonban nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem a reptéri etikett változását is tükrözi: a gyors megoldások és az azonnali hozzáférés iránti igény egyre inkább felülírja a hagyományos, türelmes várakozást. A „poggyászlesés” tehát nem csupán egy furcsa szokás, hanem egy bosszantó trend, amely minden utas türelmét próbára teszi, aki nyugodtan szeretné kezdeni a nyaralását.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.