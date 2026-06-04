Bukhatod a kártérítést, ha ezt az egy papírt nem kéred el a reptéren elveszett poggyász esetén

A repülés egyik legnagyobb rémálma, amikor az utolsó utas is távozik a váróból, a szalag pedig megáll, de a bőröndünk nincs sehol. Bár a technológia fejlődik, az elveszett poggyász problémája továbbra is komoly kihívást (és egyben kiadást) jelent a légitársaságoknak. Chris Harrington utazási szakértő szerint az utas számára a kudarc és a sikeres kártérítés közötti különbség gyakran azon múlik, hogy mennyire felkészült az incidens utáni első percekben.

Elveszett poggyász? Ha lefotóztad a bőröndödet, nagyobb eséllyel találják meg a repterek elveszett/talált részlegein / Fotó: Matyas Rehak / Shutterstock

Azonnali jegyzőkönyvezés: a legfontosabb lépés a PIR-szám megszerzése még a repülőtéren, e nélkül szinte esélytelen a későbbi kártérítés.

a legfontosabb lépés a PIR-szám megszerzése még a repülőtéren, e nélkül szinte esélytelen a későbbi kártérítés. Dokumentált költségek: minden kényszerű vásárlásról (tisztálkodás, ruha) kérj számlát, mert a légitársaság csak ezek alapján téríti meg a kiadásaidat.

minden kényszerű vásárlásról (tisztálkodás, ruha) kérj számlát, mert a légitársaság csak ezek alapján téríti meg a kiadásaidat. 21 napos határidő: ha három hét után sem kerül elő a csomag, az már hivatalosan is elveszettnek számít, ekkor igényelhető kártérítés.

Mi a teendő elveszett poggyász esetén, és mi az a PIR-szám?

A legfontosabb szabály: ne hagyd el a repülőteret anélkül, hogy hivatalos nyomot hagynál a hiányzó tulajdonodról. Amint nyilvánvalóvá válik, hogy elveszett a poggyász, azonnal keresd fel a légitársaság ügyfélszolgálati pultját még a tranzit területén belül.

A legfontosabb dokumentum, amit ki kell állítaniuk számodra, a Property Irregularity Report (PIR). Ez a jegyzőkönyv tartalmaz egy egyedi azonosító számot, amely nélkül később szinte lehetetlen lesz bizonyítani az igazadat vagy követni a csomag útját. A szakértő figyelmeztet: a halogatás itt a legnagyobb ellenség, mert a későbbi bejelentéseket a légitársaságok gyakran gyanakvással kezelik vagy elutasítják.

Fotók és pontos leírás a sikeres kereséshez

Sokat segítesz a földi kiszolgálóknak, ha nem csak annyit mondasz: „fekete bőrönd”. Próbálj felidézni minden apró részletet: a márkát, a méretet, egyedi matricákat, vagy akár a fogantyúra kötött színes szalagot. Ha indulás előtt készítettél fotót a táskáról, azt most mutasd meg az ügyintézőnek. Emellett készítsd elő a check-innél kapott poggyászjegyet és a járatszámot is, hiszen ezek alapján indul el a digitális nyomozás a csomagtér mélyén vagy a távoli átszállóhelyeken.