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Ezt tedd elveszett poggyász esetén

Bukhatod a kártérítést, ha ezt az egy papírt nem kéred el a reptéren elveszett poggyász esetén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 09:45
elveszett bőröndkártérítési igényutasbiztosítás
Figyelj a részletekre, mert a gyors reakció megmentheti a nyaralást. Mutatjuk, mit kell tenned, ha megérkezéskor az elveszett poggyász problémájával szembesülsz a repülőtéren.
Oroszi Rita
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A repülés egyik legnagyobb rémálma, amikor az utolsó utas is távozik a váróból, a szalag pedig megáll, de a bőröndünk nincs sehol. Bár a technológia fejlődik, az elveszett poggyász problémája továbbra is komoly kihívást (és egyben kiadást) jelent a légitársaságoknak. Chris Harrington utazási szakértő szerint az utas számára a kudarc és a sikeres kártérítés közötti különbség gyakran azon múlik, hogy mennyire felkészült az incidens utáni első percekben.

Elveszett poggyászrészlege a varsói Chopin repülőtéren.
Elveszett poggyász? Ha lefotóztad a bőröndödet, nagyobb eséllyel találják meg a repterek elveszett/talált részlegein / Fotó: Matyas Rehak / Shutterstock
  • Azonnali jegyzőkönyvezés: a legfontosabb lépés a PIR-szám megszerzése még a repülőtéren, e nélkül szinte esélytelen a későbbi kártérítés.
  • Dokumentált költségek: minden kényszerű vásárlásról (tisztálkodás, ruha) kérj számlát, mert a légitársaság csak ezek alapján téríti meg a kiadásaidat.
  • 21 napos határidő: ha három hét után sem kerül elő a csomag, az már hivatalosan is elveszettnek számít, ekkor igényelhető kártérítés.

Mi a teendő elveszett poggyász esetén, és mi az a PIR-szám?

A legfontosabb szabály: ne hagyd el a repülőteret anélkül, hogy hivatalos nyomot hagynál a hiányzó tulajdonodról. Amint nyilvánvalóvá válik, hogy elveszett a poggyász, azonnal keresd fel a légitársaság ügyfélszolgálati pultját még a tranzit területén belül.

A legfontosabb dokumentum, amit ki kell állítaniuk számodra, a Property Irregularity Report (PIR). Ez a jegyzőkönyv tartalmaz egy egyedi azonosító számot, amely nélkül később szinte lehetetlen lesz bizonyítani az igazadat vagy követni a csomag útját. A szakértő figyelmeztet: a halogatás itt a legnagyobb ellenség, mert a későbbi bejelentéseket a légitársaságok gyakran gyanakvással kezelik vagy elutasítják.

Fotók és pontos leírás a sikeres kereséshez

Sokat segítesz a földi kiszolgálóknak, ha nem csak annyit mondasz: „fekete bőrönd”. Próbálj felidézni minden apró részletet: a márkát, a méretet, egyedi matricákat, vagy akár a fogantyúra kötött színes szalagot. Ha indulás előtt készítettél fotót a táskáról, azt most mutasd meg az ügyintézőnek. Emellett készítsd elő a check-innél kapott poggyászjegyet és a járatszámot is, hiszen ezek alapján indul el a digitális nyomozás a csomagtér mélyén vagy a távoli átszállóhelyeken.

Pénzügyi túlélés a bőrönd nélkül

Amíg a bőröndöd úton van feléd, szükséged lesz az alapvető higiéniai termékekre és tiszta ruhára. A legtöbb légitársaság biztosít egy keretet ezekre a sürgős kiadásokra.

Fontos, hogy minden egyes blokkot és számlát őrizz meg, mert a költségtérítést csak ezek bemutatásával tudod érvényesíteni. Ne felejtsd el értesíteni a biztosítódat sem, hiszen sok utasbiztosítás már 12-24 órás késés után is kártalanítást nyújt, függetlenül attól, hogy a légitársaság végül előkeríti-e a táskát.

A nemzetközi szabályozások, köztük a Montreali Egyezmény, világosan fogalmaznak: ha a csomag 21 napon belül nem kerül elő, azt hivatalosan is elveszettnek kell tekinteni. Ez az a pont, ahol formális kártérítési igényt nyújthatsz be, amely adott esetben 500 ezer forint is lehet. A siker kulcsa itt is a dokumentáció: minél pontosabb listád van a bőrönd tartalmáról és annak értékéről, annál nagyobb eséllyel kapod meg a téged megillető összeget a légitársaságtól.

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