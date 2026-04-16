Zseniális utazási trükk zsebtolvajok ellen: egyszerű hack, aminek sokat köszönhetsz

Egy népszerű utazós Reddit-beszélgetésben több száz rutinos világjáró osztotta meg azokat az utazási trükköket, amelyek első hallásra talán butaságnak tűnnek, mégis sok kellemetlenségtől mentették meg őket. A kérdés egyszerű volt: mi az az utazási hack, ami nevetségesnek hangzik, de a gyakorlatban aranyat ér?

Hangos utazási trükk a zsebesek ellen

A válaszok között a legtöbb hozzászólás a közlekedésbiztonságra és a személyes tárgyak védelmére fókuszált. Nem véletlenül: az éjszakai vonatokon, buszokon, nyitott hálókocsikban sokan félálomban utaznak, ilyenkor pedig könnyű a zsebesek célpontjává válni.

Az egyik legtöbbet idézett trükk kifejezetten alvó utasoknak szól. A módszer meglepően egyszerű: egy összegyűrt műanyag bevásárlószatyrot kell a zsebbe tenni. Ha valaki hozzá akar férni a pénztárcához vagy az iratokhoz, előbb ezt kell eltávolítania – ami szinte lehetetlen zaj nélkül. A recsegő hang azonnal felébreszti az embert, így a zsebtolvaj dolga meghiúsul.

Mások arra esküsznek, hogy a hátizsák pántját alvás közben áthurkolják a lábukon vagy karjukon. Így a táskát nem lehet észrevétlenül leemelni. Az igazán fontos dolgokat – útlevél, telefon, pénztárca – sokan egyszerűen maguk alá teszik ülés közben, bár ehhez valóban nem árt az éberség, amikor felállunk.

Apró, de hasznos eszközök

A beszélgetésben szóba kerültek apró, de hasznos eszközök is: biztosítótűk, amelyekkel cipzárt vagy táskát lehet rögzíteni, illetve egy összehajtható nejlontasak a vizes vagy koszos ruháknak. Többen hangsúlyozták, mennyire megnyugtató egy olcsó tartalék mobiltelefon, ha a fő készülék eltűnik vagy tönkremegy.

A hotelben megszállók sem maradtak utazási trükkök nélkül: egyesek a repülőtéri átlátszó tasakokat használják a gyakran fogdosott tárgyak, például távirányítók letakarására, mások illatos gyertyával vagy frissen főzött kávéval „belakják” a szobát. Egy tanács azonban szinte mindenkinél visszatért: a takarót és ágytakarót jobb nem közvetlenül a bőrrel érinteni.