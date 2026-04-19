Ezeknél a turisztikai nevezetességeknél tévedhetsz el a legkönnyebben

Új városok felfedezése során a nyelvi akadályok és a hatalmas embertömeg mellett a közlekedési viszonyok is komoly kihívást jelenthetnek. Egy friss kutatás rámutat, hogy bizonyos helyszíneken a hatalmas forgalmi torlódások vagy a térerő hiánya miatt egy kifejezetten népszerű turisztikai nevezetesség megközelítése is kudarcba fulladhat.
A szakértők ötven európai célpontot vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, hol vesztegetik el a legtöbb időt a látogatók a tájékozódási nehézségek miatt. Ebben a környezetben egy turisztikai nevezetesség elérése sokszor alapos előretervezést igényel a dugók és a navigációs zavarok elkerülése érdekében, hiszen a modern technológia sem mindig nyújt biztos támpontot a zsúfolt történelmi negyedekben.
A budapesti helyszín iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, a keresési adatok 148 százalékos emelkedést mutatnak. A megugrott népszerűség azonban komoly forgalmi terheltséggel jár a Várnegyedben. Az autóval érkezők jelentős torlódásokra számíthatnak, ami 2026-ban az egyik legnehezebben megközelíthető ponttá teszi a Várnegyedet, illetve a Halászbástyát a látogatók számára.
Az isztambuli Sultan Ahmed mecset – közismertebb nevén a Kék mecset – a rangsor második helyén áll. A török metropoliszban tapasztalható 41 százalékos forgalmi torlódás miatt az autós navigáció rendkívül nehézkes, így a turisták gyakran elvétik az irányt a történelmi városrész sűrűjében.
Isztambul másik világhírű építménye a harmadik helyet foglalja el. Itt a forgalmi dugók mellett a gyenge mobilinternet-sebesség is hátráltatja a tájékozódást. A digitális térképek lassú betöltése miatt a látogatók könnyen eltévednek a nevezetesség körüli utcákban. Ha pedig nagy nehezen mégis megtaláljuk, 2024 januárja óta komoly belépő megfizetése után lehet csak megnézni a híres Hagia Szophiát.
A párizsi intézmény esetében nem a külső forgalom, hanem a belső tér szerkezete okoz zavart. A múzeum hatalmas alapterülete és labirintusszerű folyosórendszere miatt a látogatóknak gyakran órákba telik, mire megtalálják a keresett műalkotásokat vagy a kijáratot. Az viszont biztos, hogy a Louvre-rablás elkövetői komolyan felkészültek a Louvre Múzeum útvesztőiből, hiszen pillanatok alatt megtalálták a kijáratot is.
A budai Várhegy alatt húzódó barlang- és alagútrendszer természetszerűleg bonyolult útvonalakat rejt. A föld alatti járatokban a GPS-jelek hiánya és a szerteágazó folyosók miatt a kutatás szerint szinte garantált a tájékozódási zavar.
A londoni épületegyüttes, a Big Ben és a Parlament a lista hatodik helyére került. A brit fővárosra jellemző 32 százalékos forgalmi dugó miatt az autós megközelítés itt is komoly türelmet és pontos tervezést igényel a látogatóktól.
Londoni Tower, Egyesült Királyság
Buckingham-palota, London, Egyesült Királyság
Szent Péter tér, Vatikán
Prága óvárosa, Csehország
