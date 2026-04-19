A fenséges Hagia Szophia is azon turisztikai nevezetességek közé tartozik,amelyet nem egyszerű megközelíteni.

Ezeknél a turisztikai nevezetességeknél tévedhetsz el a legkönnyebben

Halászbástya
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 13:15
Fedezd fel Európa legnépszerűbb látványosságait anélkül, hogy a tömeg és a navigációs nehézségek felborítanák a napi tervedet. Készülj fel időben a váratlan akadályokra, hogy az utazás során minden fontos turisztikai nevezetesség könnyen felfedezhető legyen. Mutatjuk azokat a közkedvelt úti célokat, ahol te is könnyen eltévedhetsz, ha nem figyelsz.
Új városok felfedezése során a nyelvi akadályok és a hatalmas embertömeg mellett a közlekedési viszonyok is komoly kihívást jelenthetnek. Egy friss kutatás rámutat, hogy bizonyos helyszíneken a hatalmas forgalmi torlódások vagy a térerő hiánya miatt egy kifejezetten népszerű turisztikai nevezetesség megközelítése is kudarcba fulladhat.

A legnehezebben megközelíthető európai turisztikai nevezetességek listáján a budapesti Halászbástya végzett az első helyen a Várnegyedben tapasztalható közlekedési nehézségek miatt. 
  • Kritikus pontok: a kutatás szerint Budapest és Isztambul nevezetességei a legnehezebben navigálható helyszínek Európában.
  • Zavaró tényezők: a 40% feletti forgalmi dugók és a gyenge térerő miatt a digitális térképek gyakran cserben hagyják az utazókat.
  • Belső labirintusok: míg kint a dugók, bent a hatalmas épületkomplexumok (Louvre, Vár-barlang) okoznak tájékozódási zavart.

Melyik az a turisztikai nevezetesség, ahol legjobban eltévedhetünk?

A szakértők ötven európai célpontot vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, hol vesztegetik el a legtöbb időt a látogatók a tájékozódási nehézségek miatt. Ebben a környezetben egy turisztikai nevezetesség elérése sokszor alapos előretervezést igényel a dugók és a navigációs zavarok elkerülése érdekében, hiszen a modern technológia sem mindig nyújt biztos támpontot a zsúfolt történelmi negyedekben.

Halászbástya (Magyarország)

A budapesti helyszín iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, a keresési adatok 148 százalékos emelkedést mutatnak. A megugrott népszerűség azonban komoly forgalmi terheltséggel jár a Várnegyedben. Az autóval érkezők jelentős torlódásokra számíthatnak, ami 2026-ban az egyik legnehezebben megközelíthető ponttá teszi a Várnegyedet, illetve a Halászbástyát a látogatók számára.

Kék Mecset (Törökország)

Az isztambuli Sultan Ahmed mecset – közismertebb nevén a Kék mecset – a rangsor második helyén áll. A török metropoliszban tapasztalható 41 százalékos forgalmi torlódás miatt az autós navigáció rendkívül nehézkes, így a turisták gyakran elvétik az irányt a történelmi városrész sűrűjében.

Hagia Szophia (Törökország)

Isztambul másik világhírű építménye a harmadik helyet foglalja el. Itt a forgalmi dugók mellett a gyenge mobilinternet-sebesség is hátráltatja a tájékozódást. A digitális térképek lassú betöltése miatt a látogatók könnyen eltévednek a nevezetesség körüli utcákban. Ha pedig nagy nehezen mégis megtaláljuk, 2024 januárja óta komoly belépő megfizetése után lehet csak megnézni a híres Hagia Szophiát.  

Louvre Múzeum (Franciaország)

A párizsi intézmény esetében nem a külső forgalom, hanem a belső tér szerkezete okoz zavart. A múzeum hatalmas alapterülete és labirintusszerű folyosórendszere miatt a látogatóknak gyakran órákba telik, mire megtalálják a keresett műalkotásokat vagy a kijáratot. Az viszont biztos, hogy a Louvre-rablás elkövetői komolyan felkészültek a Louvre Múzeum útvesztőiből, hiszen pillanatok alatt megtalálták a kijáratot is. 

Budavári Palota és Labirintus (Magyarország)

A budai Várhegy alatt húzódó barlang- és alagútrendszer természetszerűleg bonyolult útvonalakat rejt. A föld alatti járatokban a GPS-jelek hiánya és a szerteágazó folyosók miatt a kutatás szerint szinte garantált a tájékozódási zavar.

Big Ben és a Parlament (Egyesült Királyság)

A londoni épületegyüttes, a Big Ben és a Parlament a lista hatodik helyére került. A brit fővárosra jellemző 32 százalékos forgalmi dugó miatt az autós megközelítés itt is komoly türelmet és pontos tervezést igényel a látogatóktól.

A lista további szereplői:

Londoni Tower, Egyesült Királyság
Buckingham-palota, London, Egyesült Királyság
Szent Péter tér, Vatikán
Prága óvárosa, Csehország

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

