„Másfél óra volt keresztül a városon” - kiborultak a budapesti autósok a dugók miatt

Mialatt a gyerekek már otthon élvezik a nyári szünetet, addig a budapesti autósok minden reggel egyre nagyobb forgalmi dugókba ütköznek. Az ilyenkor megszokott nyári forgalmi enyhülés elmaradt, sőt, sokak szerint még rosszabb a helyzet, mint a tanítási időszakban. A Metropol megkérdezte az autósokat, miket tapasztalnak a reggeli csúcsban és nem voltak restek kimondani a véleményüket.

Budapest olyan forgalmi káoszra ébredt, amilyenre még tanítási időszakban is ritkán van példa Fotó: Kovács Dávid / bors

Dugó dugó hátán – és még nincs vége

A fővárosi közlekedés egyre elviselhetetlenebb. Karácsony Gergely döntései nyomán jelenleg is több súlyos korlátozás nehezíti az autósok dolgát. Lezárták a pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszát, megkezdődött a 4-6-os villamos vágányainak felújítása, így a Szent István körúton alig halad a forgalom. A villamospótló buszok pedig tovább terhelik az amúgy is bedugult belvárosi utakat. Az Árpád hídnál is munkagépek dolgoznak, a Lánchíd továbbra sem járható, a Szabadság híd pedig részlegesen használható csak az autósoknak. A főpolgármesternek a Pride szervezése és a csőd kimagyarázása továbbra is sokkal fontosabb, mint az emberek mindennapjai. Ez ma Budapest: Pride, dugó és csőd!

Már több napja, hogy gyakorlatilag az egész főváros bedugul Fotó: Metropol

A budapestiek nem tudják kikerülni a dugót

A közlekedési helyzet olyan súlyossá vált, hogy gyakorlatilag minden fővárosi út bedugult. A népszerű Waze alkalmazásban Budapest térképe szinte teljesen vörösbe borult: minden irányból piros csíkok jelzik a dugókat, alternatív útvonal szinte nincs.

És az emberek? Egyre türelmetlenebbek.

Tegnap sz*rabb volt, de hidd el nekem… másfél óra volt keresztül a városon. Köszönjük Karácsonynak a kerékpárutakat, nagyon köszönjük – köszönjük szépen, hogy néha vannak rajta kerékpárosok is

– fogalmazott szarkasztikusan egy autós.

Az autósok szerint másfélszer annyi időbe telik most eljutniuk a munkahelyükre, mint más napokon, Sándor már belefáradt az egészbe Fotó: Metropol

A legtöbb általunk megszólaltatott autós egyetértett abban, hogy a jelenlegi helyzet már elviselhetetlen.

Amíg nem voltak a lezárások, addig azért egy óra alatt bent voltunk. Hétfőn is másfél órát kocsikáztunk

– mondta Sándor, aki már teljesen belefáradt a reggeli cirkuszba.