Bőröndök ellenőrzése a reptéren.

Feltörték a bőröndöd a reptéren? Lehet, hogy te hibáztál, mutatjuk mit csinálj máskor

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 11:15
biztonsági ellenőrzésbőröndlakat
A biztonságos utazás alapvető feltétele a megfelelően előkészített csomag, amivel elkerülheted a felesleges kellemetlenségeket. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, ha a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során nem akarsz fennakadást.
Oroszi Rita
Sokan azért zárják le lakattal a bőröndjüket, hogy megvédjék értékeiket a tolvajoktól, vagy megakadályozzák, hogy a táska véletlenül kinyíljon a rakodás közben. Azonban a repülőtéri biztonsági ellenőrzés folyamatában ez a plusz védelem gyakran éppen az ellenkező hatást váltja ki. A repülőtéri dolgozók tapasztalatai szerint a lezárt csomagok láttán gyakrabban merül fel a gyanú, hogy az utas tiltott tárgyat próbál elrejteni, így ezeket a táskákat tüzetesebben is átvizsgálják.

Ezért nyitják ki a bőröndöket a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során / Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock
  • A hagyományos lakat gyanút kelthet, és a biztonságiak levághatják a bőröndről.
  • Érdemes roncsolásmentesen nyitható TSA-zárat vagy egyszerű bőröndszíjat használni.
  • A powerbankot és az e-cigarettát soha ne tedd a feladott poggyászba.

Miért nyitják ki a bőröndöket a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során?

Minden feladott és kézipoggyász átesik az ellenőrzésen. Ha a röntgenfelvételen gyanús tárgyat észlelnek, a biztonsági szolgálatnak joga van felnyitni a bőröndöt. Amennyiben a táska hagyományos lakattal van lezárva, a szakemberek kénytelenek azt levágni vagy felfeszíteni, ami a zár és esetenként a bőrönd sérülésével jár. Ilyenkor a légitársaság vagy a repülőtér nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.

A TSA-zár előnyei

Ha ragaszkodsz a mechanikai védelemhez, érdemes speciális, úgynevezett TSA-lakatot vagy ilyen zárral felszerelt bőröndöt választanod. Ezeket a nemzetközi szabvány szerint készült biztonsági eszközöket a hatóságok egy speciális mesterkulccsal roncsolásmentesen ki tudják nyitni, majd a repülőtéri biztonsági ellenőrzés után visszazárni. Ez a megoldás különösen az Egyesült Államokba irányuló utazásoknál elterjedt, de világszerte alkalmazzák.

Figyelj a tiltott tárgyakra

Gyakran nem a zár, hanem a nem megfelelően elhelyezett eszközök miatt van szükség a poggyász kinyitására. A Frankfurt Airport adatai alapján a legtöbb problémát az akkumulátorok, powerbankok és az e-cigaretták okozzák. Ezeknek a tárgyaknak tilos a feladott poggyászban lenniük, kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók. A gyufa és az öngyújtó még ennél is szigorúbb szabály alá esik: ezeket csak a ruházatunkban, például a nadrágzsebben hordhatjuk magunknál.

Alternatív megoldások

Amennyiben csupán attól tartasz, hogy a bőrönd cipzárja megadja magát a pakolás során, lakat helyett használj erős bőröndszíjat. Ez stabilan összefogja a táskát, de nem teszi gyanússá a tartalmat, és szükség esetén a biztonságiak is könnyebben kezelik. A tudatos csomagolással nemcsak a saját dolgodat könnyíted meg, hanem a reptéri folyamatokat is gyorsítod.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
