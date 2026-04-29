Feltörték a bőröndöd a reptéren? Lehet, hogy te hibáztál, mutatjuk mit csinálj máskor

Sokan azért zárják le lakattal a bőröndjüket, hogy megvédjék értékeiket a tolvajoktól, vagy megakadályozzák, hogy a táska véletlenül kinyíljon a rakodás közben. Azonban a repülőtéri biztonsági ellenőrzés folyamatában ez a plusz védelem gyakran éppen az ellenkező hatást váltja ki. A repülőtéri dolgozók tapasztalatai szerint a lezárt csomagok láttán gyakrabban merül fel a gyanú, hogy az utas tiltott tárgyat próbál elrejteni, így ezeket a táskákat tüzetesebben is átvizsgálják.
Minden feladott és kézipoggyász átesik az ellenőrzésen. Ha a röntgenfelvételen gyanús tárgyat észlelnek, a biztonsági szolgálatnak joga van felnyitni a bőröndöt. Amennyiben a táska hagyományos lakattal van lezárva, a szakemberek kénytelenek azt levágni vagy felfeszíteni, ami a zár és esetenként a bőrönd sérülésével jár. Ilyenkor a légitársaság vagy a repülőtér nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
Ha ragaszkodsz a mechanikai védelemhez, érdemes speciális, úgynevezett TSA-lakatot vagy ilyen zárral felszerelt bőröndöt választanod. Ezeket a nemzetközi szabvány szerint készült biztonsági eszközöket a hatóságok egy speciális mesterkulccsal roncsolásmentesen ki tudják nyitni, majd a repülőtéri biztonsági ellenőrzés után visszazárni. Ez a megoldás különösen az Egyesült Államokba irányuló utazásoknál elterjedt, de világszerte alkalmazzák.
Gyakran nem a zár, hanem a nem megfelelően elhelyezett eszközök miatt van szükség a poggyász kinyitására. A Frankfurt Airport adatai alapján a legtöbb problémát az akkumulátorok, powerbankok és az e-cigaretták okozzák. Ezeknek a tárgyaknak tilos a feladott poggyászban lenniük, kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók. A gyufa és az öngyújtó még ennél is szigorúbb szabály alá esik: ezeket csak a ruházatunkban, például a nadrágzsebben hordhatjuk magunknál.
Amennyiben csupán attól tartasz, hogy a bőrönd cipzárja megadja magát a pakolás során, lakat helyett használj erős bőröndszíjat. Ez stabilan összefogja a táskát, de nem teszi gyanússá a tartalmat, és szükség esetén a biztonságiak is könnyebben kezelik. A tudatos csomagolással nemcsak a saját dolgodat könnyíted meg, hanem a reptéri folyamatokat is gyorsítod.
