Pórul járhatsz a kapunál – A magyar utazókat is érintik a szigorú reptéri szabályok

Sokan csak a folyadékokra és a szúró-vágó eszközökre koncentrálnak a csomagoláskor, pedig az elektronikai eszközök állapota ugyanilyen fontos. A légitársaságok biztonsági protokollja előírja, hogy a fedélzetre felvitt telefonoknak, laptopoknak és egyéb kütyüknek működőképesnek kell lenniük. Ha a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során az őrök megkérnek egy eszköz bekapcsolására, és az a lemerült akkumulátor miatt nem indul el, a személyzet megtagadhatja a felszállást az érintett tárggyal.
A szabályozás hátterében biztonsági megfontolások állnak: a hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a készülék valóban az, aminek látszik, és nem rejtettek bele tiltott anyagot vagy szerkezetet. Amennyiben egy utas nem tudja bekapcsolni a telefonját, a biztonságiak dönthetnek úgy, hogy az eszköz veszélyt jelent, így azt a repülőtéren kell hagyni. Ez különösen a fapados járatoknál, például az easyJet vagy a Jet2 esetében okozhat feszültséget, ahol a beszállókapunál is végezhetnek szúrópróbaszerű ellenőrzést.
A lemerült akkumulátornál is komolyabb probléma a fizikai sérülés. Ha egy telefon kijelzője betört, a háza megrepedt, vagy láthatóan eldeformálódott (például az akkumulátor felpúposodása miatt), az eszköz tűzveszélyesnek minősül. A lítium-ion akkumulátorok sérülése esetén fennáll az öngyulladás veszélye, ami a repülőgép fedélzetén katasztrofális következményekkel járhat. A légitársaságok ilyenkor zéró toleranciát alkalmaznak: a sérült eszközt sem a kézipoggyászban, sem a feladott bőröndben nem engedik szállítani.
Annak érdekében, hogy elkerüld a vitákat a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során és az ebből következő anyagi kárt, tartsd be a következőket:
Összefoglalva: a reptéri stressz jelentősen csökkenthető, ha az elektronikai eszközeid is készen állnak a vizsgálatra, és bekapcsolhatóak maradnak. Egy gyors ellenőrzés otthon, indulás előtt megkímélhet attól, hogy a drága eszközeidet a kukában vagy a tárolóban kelljen hagynod.
