Problémás elektronikai eszközök a repülőtéren.

Pórul járhatsz a kapunál – A magyar utazókat is érintik a szigorú reptéri szabályok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:15
Kellemetlen meglepetés érhet a kapunál, ha lemerült mobillal vagy sérült tablettel vágsz neki az útnak. Érdemes alaposan felkészülni, mert a szigorú repülőtéri biztonsági ellenőrzés során akár az eszközeidet is elkobozhatják.
Oroszi Rita
Sokan csak a folyadékokra és a szúró-vágó eszközökre koncentrálnak a csomagoláskor, pedig az elektronikai eszközök állapota ugyanilyen fontos. A légitársaságok biztonsági protokollja előírja, hogy a fedélzetre felvitt telefonoknak, laptopoknak és egyéb kütyüknek működőképesnek kell lenniük. Ha a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során az őrök megkérnek egy eszköz bekapcsolására, és az a lemerült akkumulátor miatt nem indul el, a személyzet megtagadhatja a felszállást az érintett tárggyal.

A repülőtéri biztonsági ellenőrzés során legyen bekapcsolható a mobilod.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

Mi a helyzet a a lemerült elektronikai eszközökkel a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során?

A szabályozás hátterében biztonsági megfontolások állnak: a hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a készülék valóban az, aminek látszik, és nem rejtettek bele tiltott anyagot vagy szerkezetet. Amennyiben egy utas nem tudja bekapcsolni a telefonját, a biztonságiak dönthetnek úgy, hogy az eszköz veszélyt jelent, így azt a repülőtéren kell hagyni. Ez különösen a fapados járatoknál, például az easyJet vagy a Jet2 esetében okozhat feszültséget, ahol a beszállókapunál is végezhetnek szúrópróbaszerű ellenőrzést.

Sérült burkolat, púpos akkumulátor: tilos a beszállás

A lemerült akkumulátornál is komolyabb probléma a fizikai sérülés. Ha egy telefon kijelzője betört, a háza megrepedt, vagy láthatóan eldeformálódott (például az akkumulátor felpúposodása miatt), az eszköz tűzveszélyesnek minősül. A lítium-ion akkumulátorok sérülése esetén fennáll az öngyulladás veszélye, ami a repülőgép fedélzetén katasztrofális következményekkel járhat. A légitársaságok ilyenkor zéró toleranciát alkalmaznak: a sérült eszközt sem a kézipoggyászban, sem a feladott bőröndben nem engedik szállítani.

Praktikus tanácsok

Annak érdekében, hogy elkerüld a vitákat a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során és az ebből következő anyagi kárt, tartsd be a következőket:

  • Tölts fel mindent: ne indulj el úgy, hogy a telefonod vagy a laptopod 5-10%-on áll. A repülőtérre érve is érdemes használni a töltőpontokat, hogy a kapunál is bekapcsolható maradjon a készülék.
  • Vigyázz a powerbankre: a külső akkumulátorokat, a powerbankokat kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani. Ha a burkolatuk sérült, inkább hagyd otthon őket, mert az ellenőrzésen fennakadhatnak.
  • Ellenőrizd az eszközeid állapotát: egy komolyabb repedés a tableten nemcsak esztétikai hiba, hanem kizáró ok is lehet az utazásból.

Összefoglalva: a reptéri stressz jelentősen csökkenthető, ha az elektronikai eszközeid is készen állnak a vizsgálatra, és bekapcsolhatóak maradnak. Egy gyors ellenőrzés otthon, indulás előtt megkímélhet attól, hogy a drága eszközeidet a kukában vagy a tárolóban kelljen hagynod.

Nézd meg, melyek azok az elektronikai kütyük, amelyeket elkobozhatnak a repülőtéren:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu