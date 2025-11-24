Nagy hibát követsz el, ha ezt a lépést kihagyod utazás előtt – Az egyik legfontosabb szabály a repülőgépen

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:45
Szoktad ellenőrizni utazás előtt, hogy a kézi poggyászban szállított elektronikai cikkeid fel vannak-e töltve? Mostantól mindenképpen ellenőrizd, mert a lemerült telefonodat, laptopodat akár el is kobozhatják a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél.
Létezik egy szigorú szabály a repülőtereken, amelyek be nem tartása a mobiltelefonok, vagy más elektronikai cikkek elkobzását vonhatja maga után. Erre figyelmeztettek most, amelynek betartását érdemes szem előtt tartani, hogy megelőzzük a kellemetlenségeket.

telefonok töltése, amelyek egy új reptéri szabályozás szerint fontosak
Mindig ellenőrizd repülés előtt, hogy a telefonod fel van-e töltve, nehogy elkobozzák egy új szabályozás miatt!
Fotó: Carolina Jaramillo / Shutterstock 

A lemerült telefon gondot fog okozni a repülőtéren

A légitársaságok engedélyezik bizonyos elektronikai eszközök – például laptopok, táblagépek, e-könyvek, illetve mobiltelefonok – kézipoggyászban való szállítását. Bármennyi ilyen eszközt is viszel magaddal, egyetlen dologra nagyon oda kell figyelned ahhoz, hogy elkerüld a későbbi következményeket!

Az első, és legfontosabb dolog, amit ellenőrizned kell, hogy valamennyi elektronikai eszközöd legyen feltöltve, mert bármelyik akkumulátora lemerül, és nem feltölthető, azt a biztonsági szolgálat – biztonsági kockázat címén – elkobozhatja.

Telefon
Nemcsak a reptéri biztonsági ellenőrzésnél kérhetik el ellenőrzésre az elektronikai cikkeket, de a beszálló kapuknál is.
Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock 

Utazás előtt tehát minden körülmények között győződj meg arról, hogy az elektronikus eszközeid fel vannak-e töltve, mert ha nem lehet bekapcsolni, akkor nem viheted fel a fedélzetre.

Ezt a szabályt pedig kivétel nélkül valamennyi légitársaság betartatja, legyen szó fapadosokról, vagy hagyományos légitársaságokról. Vidd akár a kezedben, vagy a kézipoggyászodban, a biztonsági előírások mindenkire vonatkoznak.

A reptéri töltőpontok sem jelentenek mindig megoldást

Amennyiben a készüléked lemerült, és nincs kéznél töltő, akkor jobb, ha a feladott poggyászodba teszed, és úgy szállítod. Ha van is nálad töltő, arra viszont mindig ügyelj, hogy a repülőtereken korlátozott számú töltőpont lehet, és ha nem találsz ilyet, szigorúan elkobozzák a lemerült eszközt.

Ez a szabályozás egy új biztonsági intézkedés része, amelyet a világ számos repülőterén már bevezettek. Ráadásul az eszközöket nemcsak a biztonsági ellenőrzéseknél kérhetik bemutatásra, de a későbbiekben az indulási kapuknál is további ellenőrzésekre lehet számítani. 

Így készülj fel egy reptéri biztonsági ellenőrzésre:

