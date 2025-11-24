Nagy hibát követsz el, ha ezt a lépést kihagyod utazás előtt – Az egyik legfontosabb szabály a repülőgépen

Létezik egy szigorú szabály a repülőtereken, amelyek be nem tartása a mobiltelefonok, vagy más elektronikai cikkek elkobzását vonhatja maga után. Erre figyelmeztettek most, amelynek betartását érdemes szem előtt tartani, hogy megelőzzük a kellemetlenségeket.
A légitársaságok engedélyezik bizonyos elektronikai eszközök – például laptopok, táblagépek, e-könyvek, illetve mobiltelefonok – kézipoggyászban való szállítását. Bármennyi ilyen eszközt is viszel magaddal, egyetlen dologra nagyon oda kell figyelned ahhoz, hogy elkerüld a későbbi következményeket!
Az első, és legfontosabb dolog, amit ellenőrizned kell, hogy valamennyi elektronikai eszközöd legyen feltöltve, mert bármelyik akkumulátora lemerül, és nem feltölthető, azt a biztonsági szolgálat – biztonsági kockázat címén – elkobozhatja.
Utazás előtt tehát minden körülmények között győződj meg arról, hogy az elektronikus eszközeid fel vannak-e töltve, mert ha nem lehet bekapcsolni, akkor nem viheted fel a fedélzetre.
Ezt a szabályt pedig kivétel nélkül valamennyi légitársaság betartatja, legyen szó fapadosokról, vagy hagyományos légitársaságokról. Vidd akár a kezedben, vagy a kézipoggyászodban, a biztonsági előírások mindenkire vonatkoznak.
Amennyiben a készüléked lemerült, és nincs kéznél töltő, akkor jobb, ha a feladott poggyászodba teszed, és úgy szállítod. Ha van is nálad töltő, arra viszont mindig ügyelj, hogy a repülőtereken korlátozott számú töltőpont lehet, és ha nem találsz ilyet, szigorúan elkobozzák a lemerült eszközt.
Ez a szabályozás egy új biztonsági intézkedés része, amelyet a világ számos repülőterén már bevezettek. Ráadásul az eszközöket nemcsak a biztonsági ellenőrzéseknél kérhetik bemutatásra, de a későbbiekben az indulási kapuknál is további ellenőrzésekre lehet számítani.
Így készülj fel egy reptéri biztonsági ellenőrzésre:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.