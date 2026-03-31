BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nem fogod elhinni, milyen banális dolog vezethet kényszerleszálláshoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 10:15
Készülj fel minden eshetőségre a következő repülésed előtt, és tájékozódj a légitársaságok váratlan technikai protokolljairól is. Az utazás zavartalanságát alapjaiban rengetheti meg egy apróságnak tűnő dolog, ami kényszerleszálláshoz is vezethet.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A légi közlekedésben a biztonság mellett az utasok alapvető komfortérzete is döntő szempont, amit mi sem bizonyít jobban, mint a közelmúltban történt kényszerleszállások. Egy többórás, kontinensek közötti repülés során a mosdó üzemképtelensége nem csupán kellemetlenség, hanem olyan logisztikai és higiéniai probléma, amely a járat visszafordulását is indokolja. Bár a modern repülőgépek kifinomult rendszerekkel rendelkeznek, a toalett és a hozzá tartozó öblítési mechanizmus technikai hibája vagy az utasok gondatlansága miatt bármikor előfordulhat teljes leállás, ami kényszerleszálláshoz vezethet.

Kényszerleszállás után az utasok elhagyják a repülőt.
Vajon miért hajtanak végre kényszerleszállást a repülőgépek?  / Fotó: RUBEN M RAMOS / shutterstock
  • Tömeges hiba: az Austrian Airlines járata azért fordult vissza, mert nyolc mosdóból öt egyszerre romlott el a fedélzeten.
  • Tehetetlen szerelők: egy másik járaton 60 vízvezeték-szerelő utazott, mégsem tudták megjavítani a hibát a levegőben.
  • Protokoll: ha a mellékhelyiségek fele kiesik, a gép biztonsági és kényelmi okokból köteles megszakítani az utat.

Miért hibásodhat meg a mosdó a magasban, ami kényszerleszálláshoz vezet?

A repülőgépek mellékhelyiségeinek meghibásodása mögött gyakran a vákuumrendszer elégtelen működése áll. Az Austrian Airlines Bécsből Newarkba tartó Boeing 777-es repülőgépén például egy hirtelen fellépő nyomásprobléma miatt a nyolc fedélzeti mosdóból öt vált használhatatlanná. A kapitány ilyenkor mérlegeli a lehetőségeket: a célállomáson elvégezhető-e a javítás, vagy az utasok érdekében érdemesebb visszatérni a kiindulópontra. Ebben az esetben a légitársaság a bécsi visszafordulás mellett döntött, mivel a New York-i repülőtéren nem garantálták a hiba azonnali elhárítását.

A műszaki okok mellett a problémát sokszor maguk az utasok idézik elő. A vákuumos rendszer rendkívül érzékeny a nem odaillő tárgyakra. Ha valaki a papíron kívül bármi mást próbál lehúzni, azzal az egész hálózatot megbéníthatja, ami egy hosszú távú járaton tarthatatlan állapotokat idéz elő.

Szürreális helyzetek és szakmai korlátok a légitársaságoknál

A repülés történetében egészen különös esetek is előfordulhatnak. A Norwegian légitársaság Oslo és München közötti járatának például akkor kellett visszafordulnia, amikor a fedélzeten tartózkodó több tucat vízvezeték-szerelő ellenére sem tudták orvosolni a dugulást. A szakemberek szívesen segítettek volna, ám a modern repülőgépek vécérendszereit kívülről, speciális szervizcsatlakozókon keresztül kell javítani. Tízezer méteres magasságban, repülés közben tehát a világ legjobb szerelője sem tud mit kezdeni a belső elzáródással.

Repülőgép mosdója.
A repülőgépek speciális mechanizmus alapján működő mosdóit nem is egyszerű megjavítani.  Fotó: eric1207cvb / shutterstock

Egy másik extrém példa az American Airlines egyik járatát érintette, ahol a hiba túllépett a dugulás szintjén. Egy komoly vízszivárgás következtében a mosdók környéke és az utastér egy része víz alá került, ami már nemcsak kényelmi, hanem elektromos biztonsági kockázatot is jelentett.

Mi a teendő ilyenkor a repülőn?

A légitársaságok szabályzata kimondja, hogy egyetlen vécé meghibásodása esetén a gép általában folytatja útját, de ha a kapacitás fele kiesik, a leszállás kötelező. A javítás idejére az utasokat várakoztatják, vagy ha a hiba súlyosabb, átfoglalják őket egy másik járatra. A Bécsbe visszatért Boeing 777-es végül egy nappal később, teljesen működőképes állapotban indulhatott el újra az Egyesült Államokba.

Érdemes tehát szem előtt tartani, hogy a fedélzeti illemhelyek rendeltetésszerű használata közös érdek, hiszen egyetlen felelőtlen mozdulat is kényszerleszállást vonhat maga után. 

Nézd meg a videóban, hogy működnek a repülőgépek mosdói:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
