Orvosi vészhelyzet történt, azonnal kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 14:10
Túlsúlyos leszállást hajtott végre útja közel felénél egy utasszállító repülőgép. A kényszerleszállás után egy utast mentővel szállították kórházba.

A Delta Air Lines járatának személyzete 10 ezer méteres magasságban Squawk 7700-as jelet adott le, miután egy utas orvosi vészhelyzetet szenvedett. A repülőgép végül túlsúllyal hajtott végre egy kényszerleszállást.

Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító repülőgép.
Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó: Anadolu via AFP

Túlsúlyos kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép

Az Airbus A330-as repülőgép vészhelyzetet jelentett az Egyesült Királyság felett, és kedden kora reggel túlsúlyos leszállást hajtott végre a dublini repülőtéren.

A Delta Air Lines DL234-es járata helyi idő szerint hétfőn 15:28-kor indult a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről. A gép körülbelül négy óránál tartott tízórás útjában Tel-Avivba, Izraelbe, amikor a személyzet leadta a Squawk 7700-as jelzést. A pilóták azonnali átirányítást kértek Dublinba, miután a fedélzeten tartózkodó 176 utas egyike súlyos orvosi vészhelyzetet szenvedett.

Ezt követően a gép túlsúlyos leszállást hajtott végre, mivel a repülési útvonal elején járt, és nagy mennyiségű üzemanyagot szállított az Amerikából a Közel-Keletre tartó hosszú útjára. A repülőtéren már a mentők várták a járatot, és egy utast a közeli kórházba szállítottak.

Végül a járat helyi idő szerint 5:03-kor szállt fel az ír fővárosból, és minimális késéssel indult tovább - írta a Mirror.

 

