Űrhotel a Holdon: már most foglalhatók lakóegységek az első állandó létesítménybe

Az űrhotel megvalósításán egy amerikai startup, a Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) dolgozik, amely 2032-re tervezi megnyitni az első, állandó jellegű holdi szálláshelyet. A koncepció felfújható modulokra épül, amelyeket a Hold felszínén található porréteg fedne be, ezzel védelmet nyújtva a sugárzás és a szélsőséges hőingadozás ellen. A vállalat január közepén indította el foglalási oldalát, ahol már most lefoglalhatók a jövőbeli lakóegységek.

2032-ben megnyílna az első űrhotel a Holdon, amit már lehet foglalni (a kép csak illusztráció).

Fotó: OkiDokiBot AI Art Generator / 123RF

Elindult az előfoglalás az első állandó űrhotel lakóegységeire

A projekt a turizmus mellett hosszú távú holdi jelenléttel számol

Extrém programok és földre néző panoráma várja a vendégeket

Űrhotel, mint az űrturizmus következő lépcsője

A projekt mögött álló csapat célja túlmutat a luxusturizmuson. Az űrhotel egy fokozatosan kiépülő holdi infrastruktúra része lenne, amely a turizmus mellett tudományos és technológiai célokat is szolgálna. A tervek szerint az építkezés 2029-ben kezdődhet el, az első vendégek között pedig korábbi űrturistákra és különleges élményre vágyó utazókra számítanak.

A vállalat hangsúlyozza: az űrhotel gazdasági értelemben is kulcsszerepet játszhat a Hold hosszú távú hasznosításában. A turizmusból származó bevételek hozzájárulhatnak a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez, beleértve a holdtalaj tartós építőanyaggá alakítását is. A tervezett programok között szerepelnek holdfelszíni séták, speciális járművek vezetése, valamint alacsony gravitációra szabott szabadidős tevékenységek, mindezt a Földre nyíló panorámával.

A Holdra tervezet űrszálloda nemcsak a turizmust, de hosszú távon a tudományt is szolgálná (a kép csak illusztráció).

Fotó: 123RF

Gyors iramban fejlődő űrturizmus

A kezdeményezés illeszkedik az űrturizmus gyors fejlődéséhez. Az elmúlt években a Virgin Galactic és más magáncégek sikeres bemutatórepülései megmutatták, hogy a világűr peremének elérése már nem kizárólag állami űrügynökségek kiváltsága. Bár az árak jelenleg rendkívül magasak, iparági elemzők szerint létezik egy szűk, de fizetőképes réteg, amely hajlandó megfizetni az egyedülálló élményt.

A GRU Space hosszabb távú tervei között állandó holdbázisok létrehozása és a Mars felé történő terjeszkedés előkészítése is szerepel. A vállalat álláspontja szerint a Holdon kialakított lakhatás nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy az emberi jelenlét tartósan kilépjen a Föld határain túlra.