Horváth Éva: Volt olyan, hogy kígyót szedtünk össze a lakásban

Egy gyermek mindig kíváncsi, és amíg Magyarországon elég azt megtanítani az állatokról, hogy a méhecske és a darázs csíp, addig Balin mások a szabályok. Horváth Éva jelenleg Magyarországon tartózkodik a családjával, de itt is keresték a nem mindennapi társaságot: ellátogattak egy szafariparkba.

Horváth Éva Bali kígyófajtáit tanulja, hogy tudja melyik veszélyes, és melyik nem (Fotó: Archív/Hot! magazin)

– Állatokat mindenhol szeretünk nézni, én hatalmas állatbarát vagyok, és erre neveljük a kicsiket is. Mentik a medencéből a rovarokat, imádják őket, és ennek örülök. Most hatalmas élmény volt, hogy például a tevék benéztek az autóba – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.

Az édesanya azt tanulja, melyik kígyó veszélyes Balin (Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin)

Horváth Éva nem akart malacot

Az elefántok, zsiráfok és zebrák nézegetése mellett – a park igazgatója jóvoltából – majdnem bővült is a család.

– Találkoztunk törpemalacokkal is, és rögtön szerelmesek lettünk beléjük. Richter Józsi jó barátunk viccesen fel is ajánlotta, hogy egyet haza is vihetünk. A gyerekek persze rögtön kaptak az alkalmon, de végül nem éltünk vele. Van már otthon teknősünk, vannak halacskáink és egy macskánk, aki az ágyon alszik; a malac már nem fért bele – mesélte a modell.

Odakint nem csak alkalomszerűen találkoznak különleges állatokkal, hiszen Ázsiában sok a csúszómászó.

– Kristóffal most tanuljuk Bali kígyóit, mert azok veszélyesek lehetnek, és örülnék, ha tudnám, mi az, ami esetleg bekúszik a szobába a rizsföldekről, mert volt már olyan, hogy kígyót szedtünk össze a lakásban – árulta el Éva.

Horváth Éva gyermekei is imádják az állatokat - Fotó: Szabolcs László (SZL)

„Alapvetően nem támadnak”

Neki esze ágában sincs félni ezektől az állatoktól, és a fiait is így neveli, ezért nem jönnek zavarba, ha molylepke helyett egy hatalmas, szőrös ízeltlábút találnak, sőt!

– A gyerekeim a tenyérnyi pókot is behozzák a lakásba megmutatni. Nekik ez teljesen természetes; ha bent találunk egyet, akkor megfogjuk, és kivisszük.

Amitől viszont óvja gyermekeit, az egy olyan állat, amiről senki nem gondolná, hogy félni kell tőle.

Én leginkább a rengeteg kóbor kutyától tartok odakint. Alapvetően nem támadnak, de Alex szalad utánuk, és meg akarja őket ölelni, puszilgatni, szeretgetni, erre oda kell figyelnem.

„Na de papa!” Éva egy aranyos történettel szemléltette, mennyire szerei Alex a kutyákat: – Apukáméknak egy német juhászuk van, Bernadett, akit magukkal szoktak hozni hozzánk. A kutya szeret a vízzel játszani, amit Alex nagyon élvez, ezért megnyitotta neki a csapot. Legutóbb, mielőtt hazaindultak, apukám elzárta a csapot, hogy Bernadett egy kicsit száradjon, mire a kisfiam rászólt: „Na de papa! A kutyus játszik!” – mesélte nevetve Éva.