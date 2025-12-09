Ide utazz télen: a Magas-Tátra legszebb látványossága, ahol valódi jégvarázs várja a családokat

A mára hagyománnyá vált Tátrai jégtemplom, vagy más néven jégkatedrális, már 2013 óta a Magas-Tátra egyik legismertebb és talán legszebb téli attrakciója. Idén tényleg sikerült valami olyan téli varázslatot alkotniuk a művészeknek, ami szinte azonnal arra késztet, hogy felhúzzuk a csizmánkat és azonnal útnak induljunk. Mutatjuk 2025-ben milyen hihetetlen szakrális műalkotás született a hegyekben!
A Magas-Tátra legfagyosabb és legkülönlegesebb látványosságának Tarajka - vagy ahogy a helyiek nevezik, Hrebienok - ad otthont. Idén a jégszobrászok nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint újraalkotni Róma egyik legfontosabb, legmonumentálisabb templomát, a méltán híres Lateráni Szent János-bazilikát. A 2025-ös kompozíció két pápának állít emléket: az elhunyt Ferenc pápának és utódjának, XIV. Leó pápának, ezzel hidat képezve a múlt lezárása és az új korszak kezdet között.
Az épület lenyűgöző hatású. A 225 tonna jégből és 1800 jégtömbből épült bazilika 1285 méterével a népszerű kirándulóhelynél, a Nagyszalóki-csúcs lábánál magasodva várja a látogatókat.
A monumentális, részletgazdag végeredményt az épület klasszikus homlokzata koronázza meg, tetején a 13 apostol szobrával és az impozáns kupolával.
Akik felfedeznék ezt a meseszerű téli csodát, egy újonnan kialakított, jeges alagúton át juthatnak a Tátrai jégtemplom szívébe. Az épület külső részéhez hasonlóan, a belső tér minden apró részlete is arról árulkodik, milyen megdöbbentő precizitással dolgozott az Adam Bakoš vezette, 20 fős jégszobrász csapat.
A megdöbbentően kidolgozott részletek, mint a pápai oltár, a szent kapu, a jégbe foglalt üvegablakok, mind-mind valódi jégbe zárt csodák, amelyeken perceken át legeltethetjük a tekintetünket.
5 apró havasi gyopárt rejtettek el a jégtemplomban, amiket bárki megkereshet.
A templom 2025. november 14. és 2026. április 19. között, ingyenesen megtekinthető. A helyszínre Ótátrafüredről siklóvasúttal juthatnak fel a látogatók, ami már önmagában egy a hangulatos téli program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A jégtemplomban mínusz 6 fok van, ezért mindenképp érdemes meleg ruhával készülni, hiszen a látvány biztosan magával ragad és ott is tart egy jó darabig. Ráadásul a téli szezonban több koncert is felcsendül majd a jégfalak között.
Kattints az alábbi videóra, és less bele a Tarajkán zajló Tatry Ice Master jégszoborfaragó bajnokságba is:
