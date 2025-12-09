Ide utazz télen: a Magas-Tátra legszebb látványossága, ahol valódi jégvarázs várja a családokat

A mára hagyománnyá vált Tátrai jégtemplom, vagy más néven jégkatedrális, már 2013 óta a Magas-Tátra egyik legismertebb és talán legszebb téli attrakciója. Idén tényleg sikerült valami olyan téli varázslatot alkotniuk a művészeknek, ami szinte azonnal arra késztet, hogy felhúzzuk a csizmánkat és azonnal útnak induljunk. Mutatjuk 2025-ben milyen hihetetlen szakrális műalkotás született a hegyekben!

Kihagyhatatlan téli program: a 2025-ös Tátrai jégtemplom.

Fotó: Forrás:Youtube

A Magas-Tátra attrakcióját idén télen egy különleges tematika inspirálta.

Az jégtemplom impozáns külseje és részletgazdag belső része minden látogatót rabul ejt.

Az alkotás 2025. november 14. és 2026. április 19. között látogatható.

Tátrai jégtemplom 2025: ahol a zord tél mesés varázslatot tartogat

A Magas-Tátra legfagyosabb és legkülönlegesebb látványosságának Tarajka - vagy ahogy a helyiek nevezik, Hrebienok - ad otthont. Idén a jégszobrászok nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint újraalkotni Róma egyik legfontosabb, legmonumentálisabb templomát, a méltán híres Lateráni Szent János-bazilikát. A 2025-ös kompozíció két pápának állít emléket: az elhunyt Ferenc pápának és utódjának, XIV. Leó pápának, ezzel hidat képezve a múlt lezárása és az új korszak kezdet között.

Az épület lenyűgöző hatású. A 225 tonna jégből és 1800 jégtömbből épült bazilika 1285 méterével a népszerű kirándulóhelynél, a Nagyszalóki-csúcs lábánál magasodva várja a látogatókat.

A Tátrai jégdóm felfedezése

A monumentális, részletgazdag végeredményt az épület klasszikus homlokzata koronázza meg, tetején a 13 apostol szobrával és az impozáns kupolával.

A lateráni bazilika klasszicista homlokzatát a firenzei Alessandro Galilei, a barokk utolsó nagy római építésze tervezte.

Fotó: Forrás:Youtube

Akik felfedeznék ezt a meseszerű téli csodát, egy újonnan kialakított, jeges alagúton át juthatnak a Tátrai jégtemplom szívébe. Az épület külső részéhez hasonlóan, a belső tér minden apró részlete is arról árulkodik, milyen megdöbbentő precizitással dolgozott az Adam Bakoš vezette, 20 fős jégszobrász csapat.

A megdöbbentően kidolgozott részletek, mint a pápai oltár, a szent kapu, a jégbe foglalt üvegablakok, mind-mind valódi jégbe zárt csodák, amelyeken perceken át legeltethetjük a tekintetünket.

Idén egy kis játékkal is előálltak az alkotók 5 apró havasi gyopárt rejtettek el a jégtemplomban, amiket bárki megkereshet.

A Tátrai jégtemplom látogatása

A templom 2025. november 14. és 2026. április 19. között, ingyenesen megtekinthető. A helyszínre Ótátrafüredről siklóvasúttal juthatnak fel a látogatók, ami már önmagában egy a hangulatos téli program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt.