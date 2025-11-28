Indulnak a budapesti fényjáratok – itt csípheted el azokat

Több kilométer hosszú fényfüzért használtak fel számos tömegközlekedési járat feldíszítésére.

Az ünnepi járatok november 28. és 2026. január 6. között egyedi időpontokban közlekednek.

A fényjáratok egy ünnepélyes megnyitón állnak forgalomba.

A különféle fényjáratok megtekintése és az azokon való utazás az adventi vásárok megtekintésének kísérőprogramja is lehet. Idén ráadásul a korábban megszokott fényvillamosok mellett több más jármű is ünnepi fénybe öltözik. Aki rajong a tömegközlekedési eszközökért, annak kifejezetten nagy élmény lesz kivilágítva látni a régi és modern járműveket, vagyis a budapesti fényjáratokat.

Indulnak a 2025-ös budapesti fényjáratok, a villamosok ráadásul közösen, fénykaravánként állnak forgalomba

Fotó: Dani-G

Ezért annyira népszerűek a budapesti fényjáratok

A főváros ünnepi fényflottája évről évre egyre több embert vonz, nem véletlenül: az adventi vásárok és hatalmas karácsonyfák mellett idővel a budapesti fényjáratok lettek a város egyik legszebb és legkülönlegesebb karácsonyi látványosságai. A mai naptól a járművek, amelyek a mindennapi közlekedésben szolgálnak ki minket, néhány hétre ismét szívet melengető és varázslatos látvánnyá válnak. A több kilométernyi fényfüzérrel feldíszített és kivilágított közlekedési eszközök csodálatos színfoltjai lesznek a nyüzsgő városnak, és akár utazunk rajtuk, akár kívülről csodáljuk meg azokat, biztosan nagy élményben lesz részünk.

A budapesti fényjáratokra nem kell külön jegyet váltani, a különféle eszközökön normál díjszabás szerint utazhatunk, tehát érvényes jeggyel vagy bérlettel. Kivétel ez alól a fényhajó, amelynek árairól a BKK weboldalán tájékozódhatunk.

Az egyes fényvillamosok a megnyitó estéje után a saját vonalukon folytatják útjukat

Fotó: Kurka Geza Corey

Tudnivalók a 2025-ös fényjáratokról

A díszes tömegközlekedési eszközök november 28. és 2026. január 6. között délután 4 órától késő estig, egyedi időpontokban közlekednek, ezért érdemes előre tájékozódni arról, hogy melyik járművet mikor csíphetjük el, főleg hogy december 24-én és 31-én egyes járatok nem közlekednek. Fontos információ lehet az is, hogy a Mikulásbusz november 29. és december 23. között, a fényhajó pedig december 30-ig érhető el.

A 2025-ös fényflotta darabjai

A fényflotta idei összeállításának tekintetében fontos szempont volt, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemben lévő járműtípusainak java felvonuljon az adventi időszakban. Az elképzelés nyomán 2025-ben dunai hajó, busz, troli és összesen hét különféle villamostípus is feldíszítenek. Utóbbi kategóriába tartozik a klasszikus fényvillamos, vagyis a Ganz UV típus, a modern Combino, a KCSV-7, a TW6000, a T5C5K2, az ICS, azaz a Ganz-csuklós villamos, és a fogaskerekű.