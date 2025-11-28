Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fényvillamos, a budapesti fényjáratok egyike

Indulnak a budapesti fényjáratok – itt csípheted el azokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 10:40
A budapesti adventi vásárok egy része már megnyílt, de van, amely ezen a hétvégén várja először a látogatókat. A sötétbe burkolózó délutánokat és estéket pedig mostantól az ünnepi forgatagok mellett a főváros kedvenc tömegközlekedési eszközei, a budapesti fényjáratok is megvilágítják.
László Juli
A szerző cikkei
  • Több kilométer hosszú fényfüzért használtak fel számos tömegközlekedési járat feldíszítésére.
  • Az ünnepi járatok november 28. és 2026. január 6. között egyedi időpontokban közlekednek.
  • A fényjáratok egy ünnepélyes megnyitón állnak forgalomba.

A különféle fényjáratok megtekintése és az azokon való utazás az adventi vásárok megtekintésének kísérőprogramja is lehet. Idén ráadásul a korábban megszokott fényvillamosok mellett több más jármű is ünnepi fénybe öltözik. Aki rajong a tömegközlekedési eszközökért, annak kifejezetten nagy élmény lesz kivilágítva látni a régi és modern járműveket, vagyis a budapesti fényjáratokat.

Fényvillamos, a budapesti fényjáratok egy darabja
Indulnak a 2025-ös budapesti fényjáratok, a villamosok ráadásul közösen, fénykaravánként állnak forgalomba
Fotó: Dani-G

Ezért annyira népszerűek a budapesti fényjáratok

A főváros ünnepi fényflottája évről évre egyre több embert vonz, nem véletlenül: az adventi vásárok és hatalmas karácsonyfák mellett idővel a budapesti fényjáratok lettek a város egyik legszebb és legkülönlegesebb karácsonyi látványosságai. A mai naptól a járművek, amelyek a mindennapi közlekedésben szolgálnak ki minket, néhány hétre ismét szívet melengető és varázslatos látvánnyá válnak. A több kilométernyi fényfüzérrel feldíszített és kivilágított közlekedési eszközök csodálatos színfoltjai lesznek a nyüzsgő városnak, és akár utazunk rajtuk, akár kívülről csodáljuk meg azokat, biztosan nagy élményben lesz részünk.

A budapesti fényjáratokra nem kell külön jegyet váltani, a különféle eszközökön normál díjszabás szerint utazhatunk, tehát érvényes jeggyel vagy bérlettel. Kivétel ez alól a fényhajó, amelynek árairól a BKK weboldalán tájékozódhatunk.

Fényvillamos közlekedik Budapesten, háttérben a Lánchíddal
Az egyes fényvillamosok a megnyitó estéje után a saját vonalukon folytatják útjukat
Fotó: Kurka Geza Corey

Tudnivalók a 2025-ös fényjáratokról

A díszes tömegközlekedési eszközök november 28. és 2026. január 6. között délután 4 órától késő estig, egyedi időpontokban közlekednek, ezért érdemes előre tájékozódni arról, hogy melyik járművet mikor csíphetjük el, főleg hogy december 24-én és 31-én egyes járatok nem közlekednek. Fontos információ lehet az is, hogy a Mikulásbusz november 29. és december 23. között, a fényhajó pedig december 30-ig érhető el.

A 2025-ös fényflotta darabjai

A fényflotta idei összeállításának tekintetében fontos szempont volt, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemben lévő járműtípusainak java felvonuljon az adventi időszakban. Az elképzelés nyomán 2025-ben dunai hajó, busz, troli és összesen hét különféle villamostípus is feldíszítenek. Utóbbi kategóriába tartozik a klasszikus fényvillamos, vagyis a Ganz UV típus, a modern Combino, a KCSV-7, a TW6000, a T5C5K2, az ICS, azaz a Ganz-csuklós villamos, és a fogaskerekű.

Parádés útvonallal indít a fényflotta

A fényjáratokat egy ünnepélyes megnyitón állítják forgalomba, mi pedig lehetőséget kapunk arra, hogy először és utoljára lássuk egy vonalon egyszerre a fénylő flotta idei hat villamosát. A közlekedési eszközök november 28-án pénteken valamivel 18 óra előtt indulnak a Hungária kocsiszínből, a járművekre a Hidegkuti Nándor Stadion és az Asztalos Sándor utca megállóknál lehet felszállni, ezután a Blaha Lujza térnél a Nagykörútra forduló járatok a Rákóczi téren állnak meg, majd Újbuda-központ felé veszik az irányt. Innen a 4-es villamos vonalán a Széll Kálmán térig és vissza két kört tesznek majd meg.

Érdemes lesz péntek kora este ezen az útvonalon sétálgatni, hiszen a nagykörúti fénykaraván korábban sosem látott élményt nyújt majd. A fényvillamosok ráadásul most először vonulnak együtt, ezt a látványt pedig nem érdemes kihagyni.

Az egyes járatok pontos közlekedési rendjéről a bkk.hu oldalán és a BudapestGO applikációban tájékozódhatunk. 

Kíváncsi vagy, milyen volt a tavalyi kivonulás? Nézd meg ezt a videót is:

