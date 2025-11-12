Karácsonyi vásárok Budapesten hajdanán és most – galéria

Lassan, de biztosan ráfordulunk a célegyenesre – már ami az év végi ünnepekre való felkészülést illeti: néhányat kell már csak aludni, hogy aztán nyissanak a karácsonyi vásárok, amelyek garantáltan megalapozzák majd idén is az ünnepi hangulatot! Mutatjuk idén hol és mikor pakolnak ki az árusok, illetve visszautazunk picit az időben és korabeli fényképeken keresztül mutatjuk meg, hogy milyen volt a karácsonyi készülődés Budapesten akkor, amikor még nem voltak a mai klasszikus értelemben vett adventi vásárok.

Karácsonyi ünnepi forgatag a Váci utcában, amikor még nem a mai ismert karácsonyi vásárokon forralt borozgatva vásároltak be az emberek az ünnepekre.

Fotó: Magyar Rendőr / Fortepan

Így készültek az ünnepekre a fővárosban régen

Azt megelőzően is megvolt a maga hangulata a karácsonyvárásnak, hogy megjelentek volna a mai formájukban ismert karácsonyi vásárok és adventi forgatagok. Szüleink és nagyszüleink számára még valószínűleg inkább a budapesti fenyőfavásárok ugranak be elsőre, ha azt hallják, hogy "karácsonyi vásár". A főváros több pontján, piacokon és köztereken már hetekkel karácsony előtt valóságos fenyőerdőt lehetett látni. A fenyőfa mellett természetesen a korábbi évtizedekben is az ajándékok beszerzése miatt hömpölygött a tömeg a budapesti tereken és utcákon. Habár a kínálat valamelyest szűkösebb volt, mint manapság, már több évtizeddel ezelőtt is november közepére, illetve végére időzítették az üzletek tulajdonosai a karácsonyi nagy rohamot.

A boltok nem csupán nagy kedvezményekkel, hanem új termékek beszerzésével is készültek az ünnepre. A karácsonyi hirdetések pedig november végére már ekkor is elárasztották a napilapok hasábjait.

Fenyőfavásár a Hunyadi téren, 1953-ban / Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény Sándor György / Fortepan

November közepén nyitnak a modern karácsonyi vásárok Budapesten

November 14-én rögtön a legnagyobb vásár lesz az első ami megnyitja kapuit a Szent István Bazilika előtti téren. Ugyanettől a naptól várja majd az érdeklődőket a másik nagy forgatag is a Vörösmarty téren.

Az Advent Bazilika vásár nemzetközi hírnévnek örvend, miután többször is elnyerte az Európa legszebb karácsonyi vására címet. A Vörösmarty téri adventi vásár pedig amiatt különleges, hogy a belvárosi karácsonyi rendezvények közül ez a helyszín rendelkezik a legnagyobb múltra visszatekintő hagyományokkal.

A két legnagyobb és talán leglátványosabb helyszínen idén is