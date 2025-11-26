Hódítsd meg a jégpályákat – íme Budapest legmenőbb téli helyszínei

A fővárosban november végétől február végéig az érdeklődőket számos jégpálya várja, amelyek közül most az öt legnépszerűbbet mutatjuk be. Van köztük történelmi hagyományokkal rendelkező, illetve modern, különleges megoldásokat kínáló helyszín is. Ezek a jégpályák igazi közösségi terek, több helyen vendéglátó egységek is működnek, így azok is jól érezhetik magukat, akik nem rajonganak a korizásért, csak kísérőként érkeznek. Íme az öt legnépszerűbb jégpálya Budapesten!

Az öt legnépszerűbb jégpálya Budapesten mindig kellemes kikapcsolódást nyújt.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Budapest legnépszerűbb jégpályái közé tartozik a sokak által ismert Városligeti Műjégpálya és a Csepeli Jégpark.

A jégpályák különböző hangulattal várják a családokat, baráti társaságokat és sportkedvelőket.

A létesítmények az időjárástól függetlenül élvezetes téli programot kínálnak.

5 népszerű műjégpálya Budapesten

Városligeti Műjégpálya

A Városligeti Műjégpálya Budapest nagy múltú téli találkahelye, amely 1870 óta szolgálja a szórakozni, sportolni vágyókat. A Hősök tere mellett elhelyezkedő, több mint 11 ezer négyzetméteres szabadtéri pálya november végétől február végéig várja a korcsolyázás kedvelőit. Hatalmas mérete és gyönyörű, történelmi környezete miatt a legnépszerűbb jégpályák egyike.

Budapest Karácsonyi Vásár jégpálya

A Deák Ferenc téren karácsonyi vásár, a Városháza parkban pedig jégfolyosó, valamint egy több mint 500 négyzetméteres jégpálya vár mindenkit. November 14-én hivatalosan is megnyitotta kapuit a létesítmény, ahol 2026 január végéig különböző programok, egy melegedő és kölcsönzési lehetőségek lesznek elérhetők. Tanítási napokon 8 és 14 óra között, valamint budapesti lakcímkártyával korlátlanul biztosítanak ingyen korizási lehetőséget 18 éves korig.

KoriPark a Budapest Parkban

Ezen az elmúlt években egyre népszerűbb, Budapest Parkban található helyszínen 2200 négyzetméternyi nyitott jégfelületet biztosítanak zene, fények és tematikus események mellett. Ez a jégpálya különösen a fiatalok és baráti társaságok kedvence, hiszen a szórakozás és sport egyedi kombinációját kínálja. A modern, városi hangulat és az éjszakai programok miatt egyre többen választják ezt a helyszínt.​