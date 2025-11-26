Hódítsd meg a jégpályákat – íme Budapest legmenőbb téli helyszínei

A fővárosban november végétől február végéig az érdeklődőket számos jégpálya várja, amelyek közül most az öt legnépszerűbbet mutatjuk be. Van köztük történelmi hagyományokkal rendelkező, illetve modern, különleges megoldásokat kínáló helyszín is. Ezek a jégpályák igazi közösségi terek, több helyen vendéglátó egységek is működnek, így azok is jól érezhetik magukat, akik nem rajonganak a korizásért, csak kísérőként érkeznek. Íme az öt legnépszerűbb jégpálya Budapesten!
A Városligeti Műjégpálya Budapest nagy múltú téli találkahelye, amely 1870 óta szolgálja a szórakozni, sportolni vágyókat. A Hősök tere mellett elhelyezkedő, több mint 11 ezer négyzetméteres szabadtéri pálya november végétől február végéig várja a korcsolyázás kedvelőit. Hatalmas mérete és gyönyörű, történelmi környezete miatt a legnépszerűbb jégpályák egyike.
A Deák Ferenc téren karácsonyi vásár, a Városháza parkban pedig jégfolyosó, valamint egy több mint 500 négyzetméteres jégpálya vár mindenkit. November 14-én hivatalosan is megnyitotta kapuit a létesítmény, ahol 2026 január végéig különböző programok, egy melegedő és kölcsönzési lehetőségek lesznek elérhetők. Tanítási napokon 8 és 14 óra között, valamint budapesti lakcímkártyával korlátlanul biztosítanak ingyen korizási lehetőséget 18 éves korig.
Ezen az elmúlt években egyre népszerűbb, Budapest Parkban található helyszínen 2200 négyzetméternyi nyitott jégfelületet biztosítanak zene, fények és tematikus események mellett. Ez a jégpálya különösen a fiatalok és baráti társaságok kedvence, hiszen a szórakozás és sport egyedi kombinációját kínálja. A modern, városi hangulat és az éjszakai programok miatt egyre többen választják ezt a helyszínt.
Ez a fedett jégpálya Buda egyik legkedveltebb helye, amely időjárástól függetlenül biztosít korcsolyázási lehetőséget. Kellemes, kerthelyiséges környezet jól karbantartott jégpályákkal, amelyek családoknak és kezdőknek is ideálisak.
A Csepeli Jégpark különleges újdonság, hiszen Magyarország egyetlen emeletes jégpályája, amely 2000 négyzetméteren három jégfelületet kínál egyedi jégfolyosóval és látványos fényalagúttal. Ez a pálya modern és családbarát, hosszú nyitva tartása, valamint kedvező ára miatt pedig rengeteg látogatót vonz nemcsak Csepelről, hanem a környező kerületekből is. A Jégpark 2025-ben teljesen megújult, így korszerű környezetben várja a téli élményeket keresőket.
