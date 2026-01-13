"Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok" - Milák Kristófról beszélt a Honvéd elnöke

Milák Kristóf visszatért az uszodába, és újra kezdte az edzéseket. Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke a Borsnak nyilatkozott az úszó jelenlegi állapotáról, valamint arról is beszélt, milyen lelkiállapotban van Milák a hosszú kihagyást követően.

Milák Kristóf (jobbra) ismét edzésbe állt és nagy tervezi vannak a jövőre nézve / Fotó: NSO

Már elkezdett edzeni, megbeszélünk dolgokat, és ezek kívülről – főleg azok számára, akik nem a sportban szocializálódtak – akár túl szigorúnak is tűnhetnek. Ahol azonban megvan a tematikus felkészülés, mit kell csinálni, mennyit kell edzeni, ott ez teljesen természetes. Ha például az idei franciaországi Európa-bajnokságra szeretnénk felkészülni, akkor már el kell kezdeni bizonyos feladatokat. Kristóf esetében ez nemcsak kondiedzést jelent, hanem vízi munkát is. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy elkezdődött Kristóf teljes felkészülése

- nyilatkozta a Honvéd elnöke, aki hozzátette, Milák Kristóf több versenyen is szeretne elindulni idén.

Kristóf esetében terhelhetőség szintjén látjuk előre a 2026-os évet, azt, hogy milyen versenyeken szeretnének indulni.

Gergely István szerint hosszabb távon gondolkodnak, egészen a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig néznek.

Milák Kristóf aranyérmet szerzett 100 méter pillangón a párizsi olimpián / Fotó: Csudai Sándor

Milák Kristóf pozitív és optimista

Szerintem az egyik legfontosabb dolog az önbizalma és a versenyhez való hozzáállása: ha ez nem változik, akkor szinte mindenre képes. A párizsi olimpia volt az a pont, amikor nagyon sokan, sőt a legtöbben kételkedtek benne, mi viszont bíztunk abban, hogy ezt meg tudja oldani. Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok. Ugyanakkor a saját sportmúltamból fakadó tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ennyi idő alatt rendkívül nehéz olyan formát felépíteni, amellyel meg lehet verni a világot. És itt nem arról beszélünk, hogy valaki kijut egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra vagy olimpiára, hanem arról, hogy nyerni akar, és ő abszolút ilyen beállítottságú

- hangsúlyozta Gergely István.