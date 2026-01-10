Baleset érte a hóban Kapás Boglárkát, édesanyja megúszta - videó

Úgy fest, a havazás még a sportolóknak is fejfájást okoz. Telegdy-Kapás Boglárka, a magyar úszósport elmúlt évtizedének egyik legfényesebb csillaga, az Instagram-oldalán osztotta meg a rajongóival, hogy a téli időjárás őt sem kímélte. A videón jól látszik, ahogy a 32 éves Európa- és világbajnok úszónő egy dobozzal a kezében próbál lejutni a kocsibejárójukon, de végül a jeges talaj és a gravitáció legyőzte őt: hanyatt esett. Mivel a felvételt maga Kapás Boglárka posztolta, valószínűleg és szerencsére komolyabb sérülés nem történt.

Kapás Boglárka 2024-ben fejezte be a pályafutását Fotó: Maddie Meyer

Anyja lánya (csak a lánya el is esett)

– fűzte hozzá a bejegyzéshez Boglárka, utalva arra, hogy míg édesanyja, ha nem is gond nélkül, de lejutott a lejtőn, ő azonban nem volt ilyen szerencsés.

A videóra számos mókás hozzászólás érkezett:

"Ez másfajta víz" – írta az egyik kommentelő.

"Akkor a téli olimpia még várat magára" – tréfálkozott egy másik.

Kapás Boglárka és férje kávézót nyitottak

A magyar úszópáros néhány hete szívmelengető posztban jelentette be a nagy hírt a közösségi oldalain, pontosan egy évvel azután, hogy Kapás Boglárka utoljára versenyzett a budapesti rövidpályás úszó-világbajnokságon. Az új vállalkozás a belvárosi Galamb utcában található, és a Csupor nevet viseli.