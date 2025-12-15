Kapás Bogi hatalmas bejelentést tett, T. Danny sem hagyta ki a nagy napot - Fotó

T. Danny (Telegdy Dániel) is ott volt bátyja és sógornője, a Telegdy Ádám, Telegdy-Kapás Boglárka úszóházaspár új budapesti kávézójának megnyitóján. A belvárosi Galamb utcában található Csuporban a 27 éves énekes, rapper és dalszerző a régóta viselt fekete maszkjában mutatkozott.

T. Danny is jelen volt bátyja és sógornője, a Telegdy-Kapás házaspár új kávézójának megnyitóján / Fotó: Ladóczki Balázs

Telegdy-Kapás Boglárka egyébként szívmelengető posztban jelentette be a nagy hírt a közösségi oldalain, pontosan egy évvel azután, hogy utoljára versenyzett a budapesti rövidpályás úszó-világbajnokságon.

T. Danny sógornője, Kapás Bogi elárulta az elnevezés okát

„Nehéz szavakat találni most, de (…) megnyitjuk Ádámmal a kávézónkat. Csupor a neve és a Galamb utca 4 szám alatt van (a 4es egyébként pont a kedvenc számom). Ja és éppen ma van egy éve, hogy utoljára versenyeztem. És most itt állunk, egy új fejezet kezdetén! Nagyon hálás és izgatott vagyok, egy kicsit persze félek is, de amit megígérhetek, az az, hogy

ugyanúgy beleteszem ebbe a szívem-lelkem, ahogy az úszásba is!

– ígérte Kapás Bogi, majd még hozzátette: azért esett a választásuk a Csupor elnevezésre, mert 2021-ben elhunyt szeretett húga, „Vanda sokat használta ezt a szót, ami erdélyi magyaros kifejezés a bögrére”.

A Csupor kávézó megnyitóján többek között Hermányi Mariann és Trokán Nóra színésznők, illetve Kapu Tibor űrhajós is tiszteletüket tették.