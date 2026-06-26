A Balaton déli partja a hazai gasztronómia egyik meghatározó műhelyévé vált

A Balaton déli partján ma Michelin-ajánlott éttermek, Bib Gourmand minősítéssel rendelkező vendéglátóhelyek, országos bajnokok, WorldSkills-versenyzők, nemzetközi díjazott borászok és a hazai gasztronómia legismertebb szakemberei dolgoznak egymás közvetlen közelében.
A térség meghatározó szereplői Balatonmáriafürdőn találkoztak a Déli Part Gasztronómiai Sajtóeseményen, hogy közösen mutassák be azt a szakmai teljesítményt, amely az elmúlt években a déli partot a magyar gasztronómia egyik meghatározó műhelyévé emelte.
A rendezvényen a kóstolókat biztosító éttermek és borászatok mellett a térség meghatározó séfjei és gasztronómiai szakemberei is részt vettek.
A rendezvényen kóstolókkal készült a Michelin Guide Bib Gourmand ajánlásával rendelkező, valamint a Gault&Millau étteremkalauzban összesen öt szakácssapkával elismert balatonszemesi Kistücsök Food & Room.
A két szakácssapkával elismert házigazda Port étterem&panziót Fekete József képviselte, aki Magyarország színeiben indul a 2026-os sanghaji WorldSkills világversenyen, valamint Berki Zsolt szakács szakértő (expert), a Magyar Gasztronómiáért Érdemérem kitüntetettje, illetve a Gault&Millau által elismert balatonfenyvesi Hubertus Hof séfje Mikula Patrik, a 2025-ös Séfek Séfe győztese.
Az igazi olasz ízekről a Magyar Pizza Bajnokság idei aranyérmes versenyzői Babati Csaba és Gombai Tamás gondoskodott a Pizza Sztori képviseletében.
Az édesség szerelmesei megkóstolhatták Somodi János a Florida Fagyizó, illetve Wilhelm Dávid a Pingvin Fagyizó Las Vegas-i világverseny döntőjébe jutott fagylaltkülönlegességeit. A balatonboglári Év Strandétele verseny korábbi győztes Mesés Pékbisztró pedig a BBQ és a vadkovász különleges ízeivel lepte meg a résztvevőket.
A dél-balatoni borvidéket ifj. Bujdosó Ferenc az ötszörös VinAgora aranyérmes balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtok borásza, valamint Androsics Ferenc a balatonöszödi Androsics Birtok vezetője, aki háromszoros arany- és egy ezüstérmet szerzett tavaly Ázsia egyik legrangosabb borversenyén.
A sajtóeseményen a Balaton déli partjának olyan tehetségeivel is találkozhattak a résztvevők, mint a Michelin és Gault&Millau által is elismert fonyódi Lokál at the Lake séfjével, Csillag Richárddal, valamint a fonyódi A Konyhám Stúdió 365 séf-tulajdonosával, Szikra Gabriellával – akinek Michelin Guide-ajánlott étterme és többszörös Év Strandétele-győztes vendéglátóhelye a balatoni gasztronómia meghatározó szereplője – a Gault&Millau által is elismert szakemberként a régió egyik legismertebb női séfje.
A rendezvény nem csupán a résztvevők szakmai eredményeiről szólt. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a déli part gasztronómiai fejlődésének kulcsa a minőségre épülő szemlélet, a helyi termelőkkel kialakított együttműködés és a szakmai összefogás.
Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője:
„A Balaton gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége ma már az együttműködés. A vendég nem egyetlen étteremért vagy szolgáltatóért érkezik a térségbe, hanem az összképért: egy jó borért, egy emlékezetes vacsoráért, egy kiváló fagylaltért vagy éppen egy különleges helyi termékért. A déli part szereplői egyre inkább felismerik, hogy nem egymás versenytársai, hanem egy közös desztináció nagykövetei. Ez az összefogás és a minőség iránti elkötelezettség az, amely hosszú távon is erősíti a Balaton versenyképességét.”
Csapody Bence, a Kistücsök Food & Room**** general managere:
„A minőségi gasztronómia mindig a termelőknél kezdődik. Egy étterem sikere nemcsak a konyhában dől el, hanem azon is múlik, hogy milyen kapcsolatot tud kialakítani a helyi beszállítókkal, borászokkal és termelőkkel. A Balatonnál ma már egyre több olyan szereplő dolgozik, aki helyi alapanyagokra, fenntartható működésre és a szezonalitás tudatos kezelésére építi a munkáját. Ez nemcsak a vendégek számára jelent magasabb minőséget, hanem a teljes térség gazdaságát és közösségeit is erősíti. A helyi termelők, borászok és vendéglátók együttműködése olyan értéket teremt, amely ma már a Balaton gasztronómiai arculatának egyik legfontosabb alapja”
Balla György, a Port étterem&panzió tulajdonosa:
„A déli part gasztronómiája az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A most jelen lévő szakemberek eredményei – a WorldSkills világversenytől a Michelin Guide és Gault&Millau elismeréseken át a nemzetközi borversenyekig – jól mutatják, hogy milyen komoly szakmai munka zajlik a térségben. Ezek a sikerek nem egyik napról a másikra születtek, hanem hosszú évek tanulásának, versenyzésének, szakmai képzéseinek és tudatos építkezésének eredményei. Ma már joggal lehetünk büszkék arra, hogy a déli part meghatározó szereplője lett a balatoni gasztronómiának.”
A résztvevők eredményeit áttekintve kirajzolódik egy különleges jelenség: viszonylag kis földrajzi területen koncentrálódnak azok a szakemberek és vállalkozások, amelyek az elmúlt években a hazai és nemzetközi gasztronómiai versenyeken, étteremkalauzokban és szakmai megmérettetéseken kiemelkedő eredményeket értek el.
Séfek Séfe-győztes, WorldSkills-versenyző, Bocuse d'Or-tapasztalattal rendelkező séf, Michelin-ajánlott éttermek, Bib Gourmand minősítés, országos pizzabajnokok, nemzetközi aranyérmes borászatok és díjnyertes fagylaltkészítők alkotják azt a szakmai közeget, amelynek eredményei alapján a Balaton déli partja mára a magyar gasztronómia egyik meghatározó szakmai műhelyévé vált – vagy ha úgy tetszik, a hazai gasztronómia egyik legsikeresebb „versenyistállójává”.
A közös fellépés célja annak bemutatása volt, hogy a Balaton déli partja ma már nem csupán turisztikai térség, hanem olyan szakmai közeg is, ahol a helyi alapanyagokra épülő szemlélet, az innováció, a tudásmegosztás és a magas minőség egyszerre van jelen.
A rendezvény résztvevői egyetértettek abban, hogy a déli part gasztronómiai fejlődésének egyik legnagyobb értéke az együttműködés. Bár különböző műfajokat képviselnek – a fine diningtól a borászaton és a cukrászaton át a modern bisztrókonyháig –, közös céljuk a minőségi balatoni gasztronómia erősítése.
A sajtóeseményt követő kóstolón a vendégek személyesen is megismerhették a résztvevők munkáját, valamint a térség díjnyertes ételeit, fagylaltjait és borait.
A térség szereplőinek közös fellépése jól mutatja, hogy a déli part ma már nemcsak turisztikai, hanem gasztronómiai szempontból is megkerülhetetlen része a Balatonnak. Ezt nemcsak a vendégek visszajelzései, hanem a szakmai díjak, étteremkalauzok és nemzetközi versenyeredmények is egyértelműen jelzik.
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