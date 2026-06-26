A Balaton déli partja a hazai gasztronómia egyik meghatározó műhelyévé vált

A Balaton déli partján ma Michelin-ajánlott éttermek, Bib Gourmand minősítéssel rendelkező vendéglátóhelyek, országos bajnokok, WorldSkills-versenyzők, nemzetközi díjazott borászok és a hazai gasztronómia legismertebb szakemberei dolgoznak egymás közvetlen közelében.

A térség meghatározó szereplői Balatonmáriafürdőn találkoztak a Déli Part Gasztronómiai Sajtóeseményen, hogy közösen mutassák be azt a szakmai teljesítményt, amely az elmúlt években a déli partot a magyar gasztronómia egyik meghatározó műhelyévé emelte.

A rendezvényen a kóstolókat biztosító éttermek és borászatok mellett a térség meghatározó séfjei és gasztronómiai szakemberei is részt vettek.

A rendezvényen kóstolókkal készült a Michelin Guide Bib Gourmand ajánlásával rendelkező, valamint a Gault&Millau étteremkalauzban összesen öt szakácssapkával elismert balatonszemesi Kistücsök Food & Room.

A két szakácssapkával elismert házigazda Port étterem&panziót Fekete József képviselte, aki Magyarország színeiben indul a 2026-os sanghaji WorldSkills világversenyen, valamint Berki Zsolt szakács szakértő (expert), a Magyar Gasztronómiáért Érdemérem kitüntetettje, illetve a Gault&Millau által elismert balatonfenyvesi Hubertus Hof séfje Mikula Patrik, a 2025-ös Séfek Séfe győztese.

Az igazi olasz ízekről a Magyar Pizza Bajnokság idei aranyérmes versenyzői Babati Csaba és Gombai Tamás gondoskodott a Pizza Sztori képviseletében.

Az édesség szerelmesei megkóstolhatták Somodi János a Florida Fagyizó, illetve Wilhelm Dávid a Pingvin Fagyizó Las Vegas-i világverseny döntőjébe jutott fagylaltkülönlegességeit. A balatonboglári Év Strandétele verseny korábbi győztes Mesés Pékbisztró pedig a BBQ és a vadkovász különleges ízeivel lepte meg a résztvevőket.

A dél-balatoni borvidéket ifj. Bujdosó Ferenc az ötszörös VinAgora aranyérmes balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtok borásza, valamint Androsics Ferenc a balatonöszödi Androsics Birtok vezetője, aki háromszoros arany- és egy ezüstérmet szerzett tavaly Ázsia egyik legrangosabb borversenyén.