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Egyszerűbb, mint hinnéd: így készíts rózsaolajat házilag

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors illóolaj
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 16:30
praktikarózsa
Érdemes kipróbálni! A házi rózsaolaj igazi luxus a fürdőszobapolcon, hiszen selymesíti a bőrt és kellemes illatot hagy maga után. Ha rengeteg rózsa terem a kertben, érdemes házilag elkészíteni.

Ha szeretjük a természetes szépségápolást, a rózsaolaj hamar a kedvencünk lehet. Fontos azonban, hogy saját kertünkből vagy megbízható helyről származó rózsát használjunk hozzá. A virágbolti szálak nem ideálisak, mert gyakran kezelik őket növényvédő szerekkel.

Házilag is lehet rózsaolajat készíteni
Házilag is lehet rózsaolajat készíteni
Fotó: Unsplash

A rózsaolaj titka: a szirmok alapos szárítása

A friss szirom gyönyörű, de olajban felhasználva könnyen megromolhat, ezért előbb hagyjuk teljesen megszikkadni. Ehhez terítsük vékony rétegben papírra vagy tiszta konyharuhára, majd tegyük szellős, árnyékos helyre. Akkor jó, ha már nem nedves tapintású, de még őrzi a finom illatát.

Ügyeljünk az üveg tisztaságára

Az üveget vagy tároló tégelyt, amibe majd tenni szeretnénk az olajat, mossuk el alaposan és forró vízzel öblítsük át. Csak teljesen száraz edénybe dolgozzunk, mert a vízcseppek lerövidíthetik az olaj eltarthatóságát.

A könnyű hordozó a barátunk

Mandula-, jojoba-, szőlőmag- vagy napraforgóolaj is jó választás lehet, attól függően, milyen bőrtípusra szánjuk. A semleges illatú olajok engedik legjobban érvényesülni a rózsa aromáját. Friss, jó minőségű alapanyagot használjunk, mert az avas olaj elrontja az egész készítményt.

Kíméletesen áztassuk a virágot

Töltsük az üvegbe a száraz szirmokat, majd öntsük fel annyi olajjal, hogy teljesen ellepje őket. Óvatosan keverjük át, hogy ne maradjanak levegőbuborékok a növényi részek között. Zárjuk le az üveget, és tegyük világos, meleg helyre, de semmiképpen se tűző napra.

A türelem mennyei illata

Az olajos kivonatnak idő kell, hogy átvegye a rózsa finom aromáját. Hagyjuk állni 2-4 hétig, közben naponta egyszer óvatosan rázzuk vagy forgassuk meg az üveget. Ha gyorsabb megoldást szeretnénk, langyos vízfürdőben is segíthetjük a folyamatot.

Szűrjük át körültekintően

Amikor az olaj már kellemesen rózsás illatú, szűrjük át tiszta gézen, teaszűrőn vagy kávéfilteren. A szirmokat ne hagyjuk benne, mert később zavarossá tehetik a kivonatot. A leszűrt olajat töltsük sötét üvegbe, így tovább megőrzi a minőségét.

Teszteljük le kis felületen

Használat előtt kenjünk belőle egy keveset a kar belső oldalára, és várjunk legalább egy napot. Ha pirosság, viszketés vagy égő érzés jelentkezik, inkább ne használjuk tovább. Szem környékére, sérült bőrre és nyálkahártyára ne kerüljön, mert irritációt okozhat.

Tároljuk hűvös, fényvédett helyen

A kész olajat tartsuk sötét, hűvös helyen, jól lezárt üvegben. Ha megváltozik az illata vagy a színe, esetleg zavarossá válik, dobjuk ki. Használhatjuk testápoláshoz, kéz- és körömágyápoláshoz, masszázshoz, fürdés után nedves bőrre simítva, vagy akár a fürdővízbe keverve - javasolja a Fanny magazin.

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