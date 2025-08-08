6 étel, ami meghosszabbíthatja a cicád életét – Így etesd, hogy egészséges maradjon

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:45
Nem is gondolnád, mennyi múlik az étrenden. Bizonyára te is azt szeretnéd, hogy a cica, amit úgy szeretsz, mintha a gyermeked lenne, minél tovább melletted legyen. Ha tudod, milyen ételek támogatják a cicád szervezetét, azzal akár – ha nem is 8 életet –, de pár plusz évet biztosan nyerhetsz magatoknak! Mik ezek az ételek? Olvass tovább!
Bakk Lucia
Nem kell drága, bonyolult ételekre gondolni, csak olyan természetes alapanyagokra, amiket könnyen beépíthetsz a mindennapokba. A cica egészséges táplálása nem ördöngösség, csak egy kis odafigyelés kérdése.

cica, élet, egészség, házi kedvenc, kisállat, macska kaja
A hosszú cicaélet titka
Fotó: The Len /  Shutterstock 

Lássuk melyek azok az ételek, amik meghosszabbíthatják egy cica életét

Csontlé: az ízületek és az emésztés titkos fegyvere

A csontlé szuper dolog. Tele van kollagénnel, ami az ízületek rugalmasságáért felelős. Gondolj csak bele, nekünk is jól esik egy kis csontleves, amikor fáj a térdünk vagy a derekunk, nem? Ugyanez igaz a cicákra is. A kollagén támogatja az ízületeket, így a mozgásuk sokkal könnyedebb marad, és a kor előrehaladtával is kevesebb lesz a fájdalom.
Ráadásul a csontlében lévő ásványi anyagok az emésztést is serkentik, szóval egy kis csontlétől még a pocakjuk is jobban működik. Ha még nem próbáltad, érdemes beiktatni a cicád heti menüjébe.

Hal és omega-3 – a szív egészségéért

A hal különösen fontos, mert tele van omega-3 zsírsavakkal, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egészséges maradjon a szívünk. Az omega-3 emellett gyulladáscsökkentő, szóval ha van egy kis bőrprobléma vagy ízületi gond, az is javulhat. Nem kell minden nap halat enned, elég heti egyszer-kétszer egy kis adaggal, máris sokat tettél az egészségéért.

cica, étrend, egészség
Cica étrend változatosan
Fotó: Yuriy Golub /  Shutterstock 

Áfonya – az apró antioxidáns bomba

Nemcsak nekünk, embereknek jó az áfonya, hanem a cicáknak is. Tele van antioxidánsokkal, amelyek segítenek védeni a sejtek egészségét, ugyanis a cicák szervezete is károsodik a környezeti hatások által, és persze a kor előrehaladtával. 
Az áfonyától ráadásul a húgyúti szerveik is erősebbek lesznek, ami macskáknál nem egy elhanyagolható szempont. Ha tudsz, adj neki egy-egy szem áfonyát, vagy keverd bele macskaeledelbe.

Kókuszolaj: szép szőr és egészséges zsírok

A kókuszolaj a macskád bundájának egy igazi csodaszer. Puha, fényes lesz tőle a szőr, és nem utolsósorban egészséges zsírokat is tartalmaz, amelyek az egész szervezetére jó hatással van. Nem kell sok, elég egy keveset belekeverni az ételébe, és meglátod, hamarosan ragyogóbb lesz a bundája.
Ne vidd túlzásba, elég egy kevés, különben könnyen hasmenés lehet a vége.

cica, egészség, táplálkozás, macskakaja
Így őrizd meg cicád egészségét
Fotó: TarasBeletskiy /  Shutterstock 

Taurin – a macskák nélkülözhetetlen aminosava

A macskák szervezete nem képes megfelelően előállítani a taurint, pedig ez az aminosav létfontosságú az egészségükhöz. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez a tápanyag nélkülözhetetlen a szív és a szem egészségéhez, valamint az idegrendszer megfelelő működéséhez. 
Szerencsére a húsok, mint a csirke vagy marha, és a tojás gazdag taurintartalommal bírnak, így ha ezekből rendszeresen kap a cicád, máris sokat tettél az egészségéért.

Tojás – a fehérjék királya

A tojás egyszerű, de nagyszerű! Tele van könnyen emészthető fehérjével, vitaminokkal, és ásványi anyagokkal. Ez segíti a cicád izmainak fejlődését és karbantartását, ráadásul erősíti az immunrendszert is.
Fontos, hogy a tojást mindig jól főzd meg, mert a nyers tojás a macskákat is megbetegítheti.

Ha ezek az ételek rendszeresen szerepelnek a cicád étrendjében, azzal sokat teszel a hosszú és boldog macskaéletért. Ne feledd, egy kis odafigyelés sokat számít, és egy jól táplált cica sokáig vidám társad marad.

Szereted a cuki cicás videókat? Akkor az alábbi videót ne hagyd ki:

