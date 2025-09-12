A tudósok szerint ezért csípnek téged jobban a szúnyogok

Ha rendszeresen úgy érzed, hogy a szúnyogok téged szemelnek ki áldozatul, akkor itt az ideje, hogy megtudd a tudományos hátterét a dolognak. A kutatók szerint valójában ezek a rovarok bizony kifejezetten válogatósak, és csak bizonyos embereket jelölnek ki prédának. Többek között ezért fordulhat elő, hogy míg te a legjobb praktikákat, szúnyogriasztó szereket bevetve is viszkető szúnyogcsípésekkel ébredsz, addig a barátaid mindenféle óvintézkedés nélkül is teljesen csípésmentesek.

Itt az idő, hogy megtudd, miért vadásznak rád a szúnyogok.

Fotó: lucaspereira.foto / Shutterstock

Ezért csípnek téged jobban a szúnyogok, mint az ismerőseidet

„A kilélegzett CO₂ mennyisége, például a magas anyagcserével rendelkezők esetén – genetikai és egyéb tényezők miatt – növeli a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét” – mondja a szakértő, Jonathan F. Day, aki szerint valaki minél több szén-dioxidot bocsát ki, annál vonzóbb a szúnyogok számára.

A szakértő szerint a ruhaviselet sem mindegy: este a sötét ruha kevésbé vonzza a rovarokat, míg a világos annál inkább, mert kiemelkedik, azonban nappal éppen az ellenkezője igaz. Emellett a testhőmérséklet is egy fontos érzékelési jel a szúnyogok számára, akik a tökéletes áldozatot keresik – számolt be a LadBible.

A vércsoportod is számít

Van egy további tulajdonság, ami mindennél jobban vonzza a vérszívókat: a vércsoportod. A tudósok szerint a szúnyogok képesek lehetnek érzékelni a vörösvérsejtek felszínén található különböző antigéneket, amelyeket a vércsoportok azonosítására használnak. Ezek a fehérjék bizonyos emberek esetében testnedveken keresztül, például nyálon vagy könnyen keresztül is érzékelhetők, amit a szúnyogok képesek észlelni. Számos tanulmány mutatott már rá, hogy a szúnyogok számára a „legízletesebb” a 0-ás vércsoportú emberek vére.

Az, hogy a vércsoport vonzóbbá tesz-e valakit a szúnyogok számára sok spekulációt váltott ki. A tudományos álláspontok sem értenek egyet. Egyes kutatók szerint inkább a bőr illata, szaga és mikrobiomja határozza meg, hogy a szúnyogok kit választanak áldozatul.

Így működik a szúnyogcsípés mechanizmusa:

Ez is érdekelhet: