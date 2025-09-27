A szúnyogok tényleg jobban szeretik a sörivókat? Tesztelték egy fesztiválon

A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy tényleg nagyobb eséllyel csípnek-e meg olyan embereket a szúnyogok, akik korábban sört fogyasztottak. Ahhoz, hogy megfelelően nagy mintán tanulmányozhassák az elméletüket, ellátogattak egy zenei fesztiválra.

Egy kutatásban vizsgálták, hogy a szúnyogok tényleg vonzódnak-e a sörhöz

Ezért vonzza a szúnyogokat a sör

A szúnyogokat elsősorban a kibocsátott szén-dioxid (kilélegzett levegő), a testhő, a különböző vércsoportok és az illatok, szagok vonzzák. Ezeknek a rovaroknak egy zenei fesztivál olyan, mint egy svédasztal. Egy új tanulmány azonban arra utal, hogy bizonyos résztvevők nagyobb kockázatnak vannak kitéve a csípéseknek – számolt be a National Geographic.

Arról már korábban mi is beszámoltunk, hogy a szúnyogok hajlamosak bizonyos vércsoportokat előnyben részesíteni. A bioRxiv oldalán közzétett új tanulmány szerint a sörivás, illetve a naptej kerülése is különösen vonzotta a szúnyogokat a holland Lowlands zenei fesztiválon végzett kísérlet során.

Így zajlott a vizsgálat

A vizsgálatot 2023 augusztusában végezték el a holland Lowlands-fesztiválon, ahol egy ideiglenes laboratóriumot állítottak fel konténerekben, és ide toborozták a fesztiválozókat. Minden résztvevő kérdőívet töltött ki az alvási és tisztálkodási szokásairól, az étrendjéről, vércsoportjáról, és a különböző szerhasználati szokásairól. A kutatók emellett alkoholszintet is mértek légalkohol-mérővel, valamint bőrmintát vettek mindenkitől. Végül a résztvevők a karjukat egy ketrec mellé tartották, amelyben nőstény szúnyogok tartózkodtak. A ketrecek apró lyukai lehetővé tették a szúnyogoknak, hogy az általuk szag alapján kiválasztott emberekhez közelebb szálljanak, de nem tudtak senkit sem megcsípni.

Az eredmények alapján a szúnyogok szeretik a sört

A 465 résztvevő közül nagyobb valószínűséggel szenvedtek volna szúnyogcsípést azok, akik a kísérletet megelőző 12 órában alkoholt, elsősorban sört vagy bort ittak, kannabisszal éltek, vagy nem használtak naptejet. A parfümök hatását is vizsgálták, az azonban nem befolyásolta a szúnyogokat, míg a naptej olaja vagy szaga elriaszthatta a vérszívókat. A kutatásban végső soron megerősítették, hogy a szagok és az alkoholfogyasztás befolyásolhatja a szúnyogok érdeklődését. A sörivással kapcsolatban arra a magyarázatra jutottak a kutatók, hogy az ital megemelheti a testhőmérsékletet, illetve a sört fogyasztók az átlagosánál több szén-dioxidot lélegezhetnek ki.