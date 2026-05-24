Így termesszünk paradicsomot cserépben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 17:15
Egészen más íze van a saját termésnek, mint a boltban kaphatónak. Erről az élményről annak sem kell lemondania, akinek nincsen kertje, hiszen akár az erkélyen is lehet friss paradicsomunk.
Mielőtt nekilátnánk az paradicsom ültetésnek, érdemes olyan palántát választani, amely nem nő túl nagyra. Balkonládába vagy cserépbe a determinált, vagyis bokros növekedésű fajták a legideálisabbak, például a Manó vagy a Balkonstar. Ezek nemcsak helytakarékosak, hanem az erkélyen a szelesebb időjárást is jobban bírják.

Paradicsom termesztése: mutatjuk, mit kell tenni, hogy a paradicsom cserépben is jól érezze magát /Fotó: alexdov / Shutterstock

Legyen elég mozgástere a paradicsomnak

A paradicsomnak térre van szüksége a gyökérfejlődéshez, ezért egy tőhöz legalább 10-15 literes edénnyel számoljunk. Ilyenkor már nem érdemes magvetéssel próbálkozni, mivel nem érnének be a szemek a fagyokig, ezért inkább palántát vásároljunk.

Tegyük egy naposabb helyre

Magas fényigényű növény, naponta legalább 6-8 órás közvetlen napfényre van szüksége. A cserepet tegyük a legnaposabb, szélvédett sarokba, hiszen ha túl sötét helyre tesszük, akkor könnyen felnyurgulhat, és nem érnek be rendesen a bogyók.

Ne spóroljunk a földön

Használjunk jó vízáteresztő-képességű, tápanyagban gazdag zöldségföld-keveréket. Míg a kerti talaj hamar tömörödik a cserépben, addig a virágföld túl sok nedvességet tart meg, ezért inkább tőzeges vagy kókuszrosttal dúsított földbe ültessük.

Egyensúlyra van szüksége

A cserépben sokkal gyorsabban kiszárad a föld, mint a kerti talajban, ezért kánikulában akár naponta kétszer, azaz reggel és este is szükség lehet öntözésre. Figyeljünk, hogy ne érje a leveleket nedvesség, a növény tövére irányítsuk a vizet, ezzel elkerülhetjük a gombás fertőzéseket.

Pótoljuk a tápanyagot

A paradicsom „falánk” növény, a cserépben lévő földben hamar kimeríti a tápanyagokat, ezért a virágzástól kezdve kéthetente érdemes káliumban gazdag bio-tápoldatot adni, így lesz folyamatos a termésképződés.

Támasszuk ki karóval

Bár a balkonparadicsomok kisebbek, egy karó nekik is jól jön, hogy a súlyos termések ne törjék le az ágakat. Ne felejtsük el a hónaljhajtások vagy kacsok rendszeres kitörését sem! Ezek a levélnyelek tövén található, kis hajtások; ha meghagyjuk őket, ezekre fordítja az energiáját, és kevesebb bogyót fog hozni.

Megtalálják a kártevők

A városi erkélyeken is lehetnek levéltetvek vagy takácsatkák, ezért rendszeresen vizsgáljuk át a levelek fonákját. Megelőzésképpen alkalmazhatunk csalánlevet vagy káliszappanos permetezést, hogy egészséges maradjon a növényünk.

A türelem gyümölcsöt terem

A falakról visszaverődő hő miatt a cserépben nevelt növényen gyakrabban beérik a paradicsom, mint a kertben. Várjuk meg, amíg a bogyók teljesen pirosak lesznek, így tökéletesen élvezhetjük a házi paradicsom ízeit - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
