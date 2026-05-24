Így termesszünk paradicsomot cserépben

Mielőtt nekilátnánk az paradicsom ültetésnek, érdemes olyan palántát választani, amely nem nő túl nagyra. Balkonládába vagy cserépbe a determinált, vagyis bokros növekedésű fajták a legideálisabbak, például a Manó vagy a Balkonstar. Ezek nemcsak helytakarékosak, hanem az erkélyen a szelesebb időjárást is jobban bírják.
A paradicsomnak térre van szüksége a gyökérfejlődéshez, ezért egy tőhöz legalább 10-15 literes edénnyel számoljunk. Ilyenkor már nem érdemes magvetéssel próbálkozni, mivel nem érnének be a szemek a fagyokig, ezért inkább palántát vásároljunk.
Magas fényigényű növény, naponta legalább 6-8 órás közvetlen napfényre van szüksége. A cserepet tegyük a legnaposabb, szélvédett sarokba, hiszen ha túl sötét helyre tesszük, akkor könnyen felnyurgulhat, és nem érnek be rendesen a bogyók.
Használjunk jó vízáteresztő-képességű, tápanyagban gazdag zöldségföld-keveréket. Míg a kerti talaj hamar tömörödik a cserépben, addig a virágföld túl sok nedvességet tart meg, ezért inkább tőzeges vagy kókuszrosttal dúsított földbe ültessük.
A cserépben sokkal gyorsabban kiszárad a föld, mint a kerti talajban, ezért kánikulában akár naponta kétszer, azaz reggel és este is szükség lehet öntözésre. Figyeljünk, hogy ne érje a leveleket nedvesség, a növény tövére irányítsuk a vizet, ezzel elkerülhetjük a gombás fertőzéseket.
A paradicsom „falánk” növény, a cserépben lévő földben hamar kimeríti a tápanyagokat, ezért a virágzástól kezdve kéthetente érdemes káliumban gazdag bio-tápoldatot adni, így lesz folyamatos a termésképződés.
Bár a balkonparadicsomok kisebbek, egy karó nekik is jól jön, hogy a súlyos termések ne törjék le az ágakat. Ne felejtsük el a hónaljhajtások vagy kacsok rendszeres kitörését sem! Ezek a levélnyelek tövén található, kis hajtások; ha meghagyjuk őket, ezekre fordítja az energiáját, és kevesebb bogyót fog hozni.
A városi erkélyeken is lehetnek levéltetvek vagy takácsatkák, ezért rendszeresen vizsgáljuk át a levelek fonákját. Megelőzésképpen alkalmazhatunk csalánlevet vagy káliszappanos permetezést, hogy egészséges maradjon a növényünk.
A falakról visszaverődő hő miatt a cserépben nevelt növényen gyakrabban beérik a paradicsom, mint a kertben. Várjuk meg, amíg a bogyók teljesen pirosak lesznek, így tökéletesen élvezhetjük a házi paradicsom ízeit - írja a Fanny magazin.
