Kiderült: minden negyedik sofőr mobilozik vezetés közben

A mobiltelefonhasználat a közúti balesetek egyik fő oka a legújabb statisztikák szerint. S bár a mindennapjaink elengedhetetlen részévé váltak az okostelefonok, vannak olyan élethelyzetek, amikor egyszerűen nincs helye és ideje a mobiltelefonnak. Ilyen a közlekedés, és nem csak az autósok számára.

A pár másodperces mobiltelefonhasználattal több méternyi figyelmünk kiesik

A mobiltelefonhasználat vezetés közben hatalmas veszélyt rejt

A telefonhasználat miatt a reakció idő csökken, legalább 50 százalékkal - ez derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adataiból. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, Óberling József szerint az is hatalmas kockázatot jelent, ha a sofőr csak néhány másodperc erejéig veszi le a tekintetét az útról. Mint mondja, ezért nem meglepő, hogy a mobiltelefonozáshoz köthető balesetek nagyobb része a használat megkezdésétől számított három másodpercen belül történik.

A számok önmagukért beszélnek: 90 km/órás sebességnél akár 150 métert is megtesznek vakon a sofőrök, ha az üzenetváltás hat másodpercig tart. Városon belüli sebességhatárnál, azaz 50 km/óránál egyetlen másodperc alatt 14 méter esik ki a figyelem alól. Ezen távolság alatt, bármilyen tragédia bekövetkezhet.

Nem csak az autósokat veszélyezteti a mobiltelefonhasználat

A One Magyarország és az ORFK közös erővel hívja fel a probléma súlyosságára a figyelmet, ennek érdekében közös kampányt indítottak. Céljuk nem a mobiltelefonok száműzése, hanem a tudatos használat irányába fordul. A mobiltelefonokat nem tudjuk kiűzni az életünkből, hiszen a mindennapjaink része, viszont fontos tudni, hogy nem minden helyzetben van helye az okoseszköznek. A kezdeményezéssel nemcsak az autósok figyelmét hívják fel, hanem a gyalogosok, rolleresek, kerékpárosok figyelmét is megragadják, hiszen a figyelemelvonás őket is érinti.

A kampány üzenete, hogy nincs olyan üzenet, amely megérné az életünket vagy mások biztonságát. Az igazi döntés nem az, hogy használjuk-e a telefonunkat, hanem az, hogy mikor tesszük le - olvasható az Origo cikkében.