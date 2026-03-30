Kiderült: minden negyedik sofőr mobilozik vezetés közben

A mobiltelefonhasználat a közúti balesetek egyik fő oka a legújabb statisztikák szerint. S bár a mindennapjaink elengedhetetlen részévé váltak az okostelefonok, vannak olyan élethelyzetek, amikor egyszerűen nincs helye és ideje a mobiltelefonnak. Ilyen a közlekedés, és nem csak az autósok számára.
A telefonhasználat miatt a reakció idő csökken, legalább 50 százalékkal - ez derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adataiból. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, Óberling József szerint az is hatalmas kockázatot jelent, ha a sofőr csak néhány másodperc erejéig veszi le a tekintetét az útról. Mint mondja, ezért nem meglepő, hogy a mobiltelefonozáshoz köthető balesetek nagyobb része a használat megkezdésétől számított három másodpercen belül történik.
A számok önmagukért beszélnek: 90 km/órás sebességnél akár 150 métert is megtesznek vakon a sofőrök, ha az üzenetváltás hat másodpercig tart. Városon belüli sebességhatárnál, azaz 50 km/óránál egyetlen másodperc alatt 14 méter esik ki a figyelem alól. Ezen távolság alatt, bármilyen tragédia bekövetkezhet.
A One Magyarország és az ORFK közös erővel hívja fel a probléma súlyosságára a figyelmet, ennek érdekében közös kampányt indítottak. Céljuk nem a mobiltelefonok száműzése, hanem a tudatos használat irányába fordul. A mobiltelefonokat nem tudjuk kiűzni az életünkből, hiszen a mindennapjaink része, viszont fontos tudni, hogy nem minden helyzetben van helye az okoseszköznek. A kezdeményezéssel nemcsak az autósok figyelmét hívják fel, hanem a gyalogosok, rolleresek, kerékpárosok figyelmét is megragadják, hiszen a figyelemelvonás őket is érinti.
A kampány üzenete, hogy nincs olyan üzenet, amely megérné az életünket vagy mások biztonságát. Az igazi döntés nem az, hogy használjuk-e a telefonunkat, hanem az, hogy mikor tesszük le - olvasható az Origo cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.