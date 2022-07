Így válassz tökéletes padlóburkolatot az otthonodba

Nappalink a zavartalan pihenés, kikapcsolódás, a baráti együttlétek, a meghitt családi pillanatok és romantikus filmezések színtere, ezért itt mindenképp olyan padlóburkolatot válasszunk, ami viszonylag nagy teherbírású, és amivel megteremthetjük azt a meghitt közeget, amivel a belső tér csendessé, bensőségessé és kellemes hangulatúvá válik - tudtuk meg a Lakáskultúra összeállításából.

Laminált padló

Amikor padlólerakás mellett döntünk, általában azért tesszük, mert viszonylag olcsó, mégis esztétikus megoldásra vágyunk – amit akár minimális szaktudással, mi magunk is lerakhatunk. Jelenleg talán a laminált padló a legnépszerűbb termék Magyarországon. Az egymásba illesztésnek köszönhetően – amely mára már szinte teljesen kiszorította a ragasztható változatot – meglehetősen könnyen, gyorsan lefektethető, ráadásul nem igényel túl sok speciális eszközt. A laminált parketta megjelenésében nagyon hasonlít a tömörfa padlóra, csak annál sokkal olcsóbb. Vásárlás előtt mindig alaposan ellenőrizzük le színét, felületét, győződjünk meg róla, hogy hibamentesek a lapok. Figyeljünk a lapok vastagságára – a vastagság meghatározza a tartósságot és a minőséget –, illetve a sima, kiegyenlített felületre – komoly gondot okozhat, ha az alapzat, amire fektetjük, nem egyenletes.

A laminált padló bármilyen térben remek választás. Fotó: pixabay.com

Parketta és hajópadlók

A tölgyből készült változat manapság az egyik legnépszerűbb, legegyedibb és leghangulatosabb megoldás. Kaphatunk egzotikus fából készült drága, de fenyőből készült olcsóbb változatokat is. Egyes változatoknál szépen kivehető a tölgyfa erezete, mely igazán pazar hatást képes nyújtani. Nagy előnye, hogy élettartama során többször is felcsiszolhatjuk és átfesthetjük, hátránya, hogy a víz, a hő és a nedvesség hosszútávon roncsolja a fát, akármilyen jó lakkal is kezelték le, így bizonyos helyeken ezért idővel felkopik majd, a cseréje pedig nem egyszerű. Ha valódi fából készült padlót szeretnénk a későbbiekben lecserélni, akkor készüljünk fel rá, hogy egyenként a betonig kell visszabontani az egész rendszert. Magas minőségüknek köszönhetően az egyik legdrágább padló, ráadásul lefektetése is szakembert kíván, aki kifejezetten ezzel foglalkozik.

Vinyl padló

A vinylpadló otthonunk bármilyen helyiségében tökéletes választás. Rendkívül elasztikus és gyakorlatilag tönkretehetetlen: ellenáll a gyermekszobai igénybevételnek, a fürdőszoba nedvességének, de akár a mindennapi konyhai használatnak is. Felülete rugalmas, annak ellenére, hogy műanyagból van, elnyeli a lépések zaját, szépen visszaadja a valódi fa textúráját, nem mellesleg kellemes rajta a járás. További előnye: felveszi a szoba hőmérsékletét, nem csúszik, gyorsan, egyszerűen lerakható és nagyon tartós: az egyetlen dolog, ami tönkreteheti, ha közvetlenül erővel átszúrjuk, mondjuk egy leejtett konyhakéssel. Kapható ragasztós és klikkes változatban is.

Komoly szaktudás nélkül is feltehetjük. Fotó: pixabay.com

Modern linóleum

A mai linóleum már nem az, ami nagyszüleink nappaliját idézi, sokkal elegánsabb, tetszetősebb, mindemellett könnyen kezelhető, tartós, egészen olcsó és meglepő módon a legkörnyezetbarátabb választás. Ez a fajta padló természetes és lebomló anyagokból készül, például parafából. Ezekhez az anyagokhoz ásványi pigmenteket kevernek, amelyekkel gyakorlatilag bárhogyan lehet színezni. A padlót tekercsekben lehet megvenni. Lerakása nem feltétlenül igényel profi szakembert, szinte minden helységben lerakható és használható, úgy a konyhában, mint a gyerekszobában. Elérhetőek fényes, matt, mintás, de akár fát utánzó változatokban is. Ha idővel megunnánk, a linóleum padlójának szétszerelése viszonylag nagyon egyszerű, saját kezűleg, speciális szerszámok nélkül is lehetséges.

Kő járólapok

A kőmintás, kőhatású hidegburkolat strapabíró anyagának köszönhetően tökéletes megoldást jelent nappaliba, étkezőbe, fürdőszobába. Ha a laminált padló érzékenysége, a linóleum egyszerűsége nem nyeri el tetszésünket és a büdzsénk is megengedi a nagyobb kiadást, akkor válasszuk bátran kő burkolatot. A változatos megjelenés és luxus életérzés érdekében tegyük le voksunkat a valódi márvány, gránit, vagy mészkő mellett. A klasszikus elegancia mellett fényűző enteriőrt sugároznak bármilyen térnek. Egy óriási barokk stílusú nappaliban tökéletesen mutat a márvány, egy modern hálószobában a mészkő. Nagy hátránya, hogy a puhább köveket, mint például a mészkövet, néhány évente újra kell rakatni, ami nem kis anyagi ráfordítást igényel. A hidegburkolat ugyanakkor kifejezetten szerencsés, ha a nappalink vagy hálónk közvetlenül az előszobából nyílik, – nyugodt szívvel ráléphetünk sáros, koszos lábbal, ennek a burkolatnak nem gond a gyakori felmosás.