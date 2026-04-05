Egy átlagos osztályban öt gyerek nem érti, amit olvas

Az Oktatási Hivatal felmérése szerint hemzsegnek az írásban és olvasásban korlátozott képességű gyerekek az iskolákban, a friss adatok szerint minden ötödik gyerek funkcionális analfabéta. Amikor én szülőként elolvastam ezt a statisztikát, nagyon elkeseredtem. Mert persze látom én is magam körül, hogy mi a helyzet. Látom a lányomon, hogy ha együtt nézünk egy feliratos filmet, akármilyen kérdésem is van utána, küzd azzal, hogy összefoglalja a lényeget, vagyis számára nehézség, nem megszokott helyzet, hogy a figyelmét fenntartsa egy félórás szövegolvasás alatt.

Ez számomra visszatükrözi, amit a felmérés eredménye hozott. Az adatok szerint, ha elképzelünk egy átlagos iskolai osztályt, akkor abban ma 4-5 gyerek ül úgy a padban, hogy bár el tudja olvasni a szöveget, valójában nem érti igazán. Nem tudja alkalmazni, nem tud belőle összefoglalót készíteni, nem tudja felhasználni, amit olvas.

Súlyos mérések

A „funkcionális analfabéta” kifejezés ijesztően hangzik, de valójában hétköznapi jelenséget takar. A gyerek elolvassa a feladatot – és mégsem azt csinálja, amit kérnek tőle az órán.

Otthon aztán átnézi a leckét, de ha szülőként belekérdezünk, nem tudja megmondani, miről szólt az adott fejezet a töriből, vagy pontosan mi a cselekménye a novellának az irodalomkönyvben.

Akár teljesen elakad egy szöveges matekpéldánál, pedig a számolás önmagában menne.

Sokszor visszakérdez, ha besegítünk neki a házifeladatban: „Most akkor mit is kell csinálni?”

A legnehezebb talán az, hogy ez az egész nem mindig észrevehető, mert nem arról van szó, hogy a gyerek „nem tud semmit”. Sokszor kifejezetten ügyes, okos, jól kommunikál – csak éppen amikor egy hosszabb, bonyolultabb szöveggel találkozik, az már nehezített pálya számára.

Nem az ő hibája

Ilyenkor bekapcsol az önostorozó szülő – bennem is – és hajlamosak vagyunk azt gondolni: nem figyel, szétszórt, túl fáradt, nem koncentrál eléggé. Az sajnos tény, hogy a gyerekeink manapság rendkívül túlterheltek és mindent gyorsan kell feldolgozniuk, az egész világ rohan velük. A napi feladataik esetében szerintem nem is feltétlenül a mennyiség a legnagyobb probléma, hanem a tempó. Egyik óra jön a másik után, egyik téma váltja a másikat, és mire egy gondolat egyáltalán leülepedhetne, mire egy-egy témában elmélyülne az osztály, már érkezik is a következő.