BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy átlagos osztályban öt gyerek nem érti, amit olvas

oktatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 18:45
olvasásszövegértés
Amikor rájössz, hogy a gyereked elolvassa a szöveget, de nem tudja elmondani, miről szólt. Mit kezdünk ezzel szülőként?

Az Oktatási Hivatal felmérése szerint hemzsegnek az írásban és olvasásban korlátozott képességű gyerekek az iskolákban, a friss adatok szerint minden ötödik gyerek funkcionális analfabéta. Amikor én szülőként elolvastam ezt a statisztikát, nagyon elkeseredtem. Mert persze látom én is magam körül, hogy mi a helyzet. Látom a lányomon, hogy ha együtt nézünk egy feliratos filmet, akármilyen kérdésem is van utána, küzd azzal, hogy összefoglalja a lényeget, vagyis számára nehézség, nem megszokott helyzet, hogy a figyelmét fenntartsa egy félórás szövegolvasás alatt. 

Ez számomra visszatükrözi, amit a felmérés eredménye hozott. Az adatok szerint, ha elképzelünk egy átlagos iskolai osztályt, akkor abban ma 4-5 gyerek ül úgy a padban, hogy bár el tudja olvasni a szöveget, valójában nem érti igazán. Nem tudja alkalmazni, nem tud belőle összefoglalót készíteni, nem tudja felhasználni, amit olvas. 

Súlyos mérések

A „funkcionális analfabéta” kifejezés ijesztően hangzik, de valójában hétköznapi jelenséget takar. A gyerek elolvassa a feladatot – és mégsem azt csinálja, amit kérnek tőle az órán.

Otthon aztán átnézi a leckét, de ha szülőként belekérdezünk, nem tudja megmondani, miről szólt az adott fejezet a töriből, vagy pontosan mi a cselekménye a novellának az irodalomkönyvben.

Akár teljesen elakad egy szöveges matekpéldánál, pedig a számolás önmagában menne.

Sokszor visszakérdez, ha besegítünk neki a házifeladatban: „Most akkor mit is kell csinálni?”

A legnehezebb talán az, hogy ez az egész nem mindig észrevehető, mert nem arról van szó, hogy a gyerek „nem tud semmit”. Sokszor kifejezetten ügyes, okos, jól kommunikál – csak éppen amikor egy hosszabb, bonyolultabb szöveggel találkozik, az már nehezített pálya számára.  

Nem az ő hibája

Ilyenkor bekapcsol az önostorozó szülő – bennem is – és hajlamosak vagyunk azt gondolni: nem figyel, szétszórt, túl fáradt, nem koncentrál eléggé. Az sajnos tény, hogy a gyerekeink manapság rendkívül túlterheltek és mindent gyorsan kell feldolgozniuk, az egész világ rohan velük. A napi feladataik esetében szerintem nem is feltétlenül a mennyiség a legnagyobb probléma, hanem a tempó. Egyik óra jön a másik után, egyik téma váltja a másikat, és mire egy gondolat egyáltalán leülepedhetne, mire egy-egy témában elmélyülne az osztály, már érkezik is a következő.

A gyerekek megtanulnak haladni, teljesíteni, alkalmazkodni – de nem biztos, hogy közben valóban megértik, amit tanulnak, sok minden „kiesik”. Az iskolában ráadásul sokszor nem a megértésen van a fókusz, hanem a teljesítmény mérésén. A dolgozat, a jegy, a haladás a tananyaggal, az osztály átlaga nem biztos, hogy megmutatja, ha egyik-másik gyerek valójában semmit sem ért az adott anyagból, csak bemagolta.  

Százfelé figyel

A mai gyermeki koncentráció is teljesen más. Sokszor mondjuk, a gyerek nem is funkcionális analfabéta, csak „nem figyel”. Pedig lehet, hogy figyel – de nem úgy, ahogy mi megszoktuk. A mai gyerekek figyelme gyakran megosztott. Hozzászoktak ahhoz, hogy gyorsan váltanak egyik ingerből a másikba. Rövid videók, pörgő tartalmak, folyamatos vizuális és hanghatások veszik körül őket. Ebben a közegben teljesen természetes, hogy az agyuk máshogy működik. Én szülőként néha csak ámulok és bámulok ezen a „sokfunkciós” gyerekemen, holott ez sem annak a mutatója, hogy ő elmélyül dolgokban, amiket meg is értett. 

A digitális tér ráadásul nem csak felgyorsítja a figyelmet, hanem át is alakítja azt, hogyan dolgozunk fel információkat. Rövid, képes tartalmakhoz szoktunk. A hosszabb szövegek viszont türelmet igényelnek – és ezt a türelmet ma már tudatosan kell újraépíteni a gyerekekben. 

Közösen kapkodunk

Mi sem vagyunk szentek. A mi generációnk is remekül alkalmazkodott ehhez a villogó világhoz, amiben mi is folyton sietünk. Mi is fél szemmel a telefonunkra nézünk. Mi is gyakran csak átfutunk egy hosszabb szöveget, nem mélyülünk el benne. Nem azért, mert nem érdekel, hanem mert mostanra megszoktuk, hogy így élünk. És ezt a mintát a gyerekeink is látják. Azt látják, hogy gyorsan kell reagálni, egyszerre több dologra figyelni és az idő mindig kevés. Ebben a közegben a „lassú gondolkodás”, a megértésre szánt idő szinte luxusnak tűnik. Féltem a gyerekeket, mert ha már most egy iskolai szövegértés során bajba kerülnek, akkor felnőttként vajon hogy boldogulnak majd a nagyvilágban? Megértik majd, amit kérnek tőlük - akár egy munkahelyi feladatban? 

Ezt is mi oldjuk meg? 

A gyerekekkel kapcsolatos kritikus kérdések során előbb-utóbb mindig eljön az a pont, ahol már nem csak az iskola felelősségéről beszélünk. Segítenünk kell. Természetesen nem az a cél, hogy átvegyük a tanári szerepeket, vagy hogy otthon egy mini-iskolát rendezzünk be az amúgy is fáradt csemetének. Nem kell plusz feladatlapokat gyártani otthon. De az, hogy milyen a közös idő, az igenis számít. 

Sokat jelent, hogy beszélgetünk-e, meghallgatjuk őt, hagyjuk, hogy végigmondja a fontos gondolatait még akkor is, ha a legrosszabb pillanatban vagy a legfurcsább formában teszi éppen. Olvassunk együtt, ne csak a leckét, bármit, egy mesét, újságcikket, ismeretlen történetet. És utána beszélgessünk róla.  Néha ezek az egészen apró dolgok számítanak, segítséget, kapaszkodót jelentenek a gyerekeknek. Lehet, hogy a világ gyorsabb lett, mint amire a megértés képes, de hiszem, hogy a gyerekek elég okosak ehhez az akadályhoz és kis segítséggel visszafordítható ez a reménytelen tendencia. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
