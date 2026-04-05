Új fordulat a torinói lepel rejtélyében: több ember DNS-ét találták meg a Jézust ábrázoló ereklyén

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 18:30
A torinói lepel sok kérdést felvet. Vajon tényleg Jézust ábrázolja?

Újabb meglepő eredmények láttak napvilágot a torinói lepel vizsgálata során: egy friss kutatás szerint a Jézust ábrázoló ereklyén több különböző ember DNS-ének nyomait is azonosították.

A torinói lepel újabb érdekes dolgot állíthat Jézusról. Fotó: Forrás: Shutterstock/godongphoto

Jézust ábrázolja a torinói lepel?

A torinói lepel évszázadok óta a keresztény világ egyik legismertebb relikviája. A 4,3 méter hosszú vászondarabon egy férfi halovány képe látható, amelyet sokan Jézus Krisztus testének lenyomataként értelmeznek. A mostani vizsgálatot a Padovai Egyetem kutatói végezték, akik 1978-ban vett mintákból dolgoztak. Az elemzésük során több forrásból származó DNS-t azonosítottak, köztük különböző emberekét, valamint állatok, növények és gombák genetikai nyomait is. 

A kutatók szerint az eredmények azt mutatják, hogy a lepel „biológiailag rendkívül összetett”, és hosszú története során számos környezeti hatás érte. A torinói lepel jelenleg az olaszországi Torino városában, a Keresztelő Szent János-székesegyházban található, és csak ritkán állítják ki a nagyközönség számára.

A relikvia eredetéről egyébként már vita zajlik a tudósok, történészek és teológusok között. Egyesek szerint Jézus halotti leple lehetett, míg mások úgy vélik, ennél későbbi eredetű. A mostani vizsgálat során 12 különböző mintát elemeztek. A kutatók ugyanakkor nem lepődtek meg azon, hogy DNS-nyomokat találtak, hiszen a leplet az évszázadok során sokan megérintették, azt viszont meglepőnek nevezték, hogy régebbi emberi DNS-változatok is jelen vannak az anyagon. Az elemzés többféle mitokondriális DNS-vonalat mutatott ki, köztük olyanokat is, amelyek Nyugat-Eurázsiában, illetve a Közel-Keletre jellemzőek. A szakértők szerint a különböző DNS-változatok jelenléte azt jelzi, hogy a lepel több emberrel is érintkezett, ami megnehezíti annak meghatározását, hogy pontosan kitől származhat. 

A kutatás során állati DNS-nyomokat is találtak, például macskáktól, kutyáktól, csirkéktől és szarvasmarháktól. Emellett növényi eredetű nyomok – például sárgarépa és gabonafélék –, is előkerültek. A kutatók szerint ezek az adatok arra utalhatnak, hogy a lepel a Földközi-tenger térségében készült, vagy legalábbis ott haladt át a története során. 

Ugyanakkor a növényi minták között nem találtak olyan fajokat, amelyek tipikusan a Közel-Keletre jellemzőek, ez pedig újabb kérdéseket vet fel az ereklye eredetével kapcsolatban. A szakemberek hangsúlyozták: a lepel pontos eredete továbbra sem tisztázott, és a jelenlegi eredmények sem adnak egyértelmű választ arra, hogy valóban Jézus testét borította-e be – írja a Daily Mail.

 

